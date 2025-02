Zoe Saldaña se pronuncia sobre antiguos comentarios xenófobos de Karla Sofía Gascón a Selena Gómez

La actriz Zoe Saldaña, se pronunció sobre la nueva polémica en torno a la película Emilia Pérez, luego que se conocieran antiguos tuits xenófobos que realizó su compañera de reparto, Karla Sofía Gascón, entre ellos uno que apunta directamente contra Selena Gómez.

Saldaña, según consigna The Hollywood Reporter, consultada sobre el tema dijo que “Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días, y estoy triste”.

“Esto me pone muy triste porque no lo apoyo y no tengo ninguna tolerancia hacia ningún tipo de retórica negativa dirigida a personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con cada persona que formó, y forma parte, de esta película. Mi experiencia y mis interacciones con ellas fueron sobre inclusión, colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y eso me entristece profundamente”, añadió, según consigna el medio.

Finalmente, agregó que “Me entristece que tengamos que enfrentar este retroceso en este momento. Pero me alegra que todos estén aquí y que sigan mostrando su apoyo a Emilia, porque el mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades marginadas día tras día es importante. Todo lo que puedo asegurar es que todos los que nos unimos para contar esta historia lo hicimos por amor, respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje. Eso es todo lo que podemos decir por ahora. Gracias”.

Esto lo dijo en un evento en Londres donde también participó el director, Jacques Audiard y los compositores Camille y Clément Ducol. Estaba programado que también apareciera Karla Sofía Gascón, pero no apareció.

Reflotan antiguos comentarios xenófobos de Karla Sofía Gascón

Son diversos los comentarios xenófobos que datan de 2022 que habría realizado la actriz Karla Sofía Gascón, y que salieron a la luz hace algunos días.

Entre ellos, uno apunta directamente a su compañera de reparto, Selena Gómez, de quien dijo “Es una rata rica que se hace la pobrecita cada vez que puede y que nunca dejará de molestar a su exnovio y a su esposa”.

La revelación de estos antiguos comentarios y el revuelo que causaron, llevaron a Gascón, nominada al Óscar a Mejor Actriz, convirtiéndose en la segunda española, después de Penélope Cruz, y la primera actriz transgénero nominada al galardón, a cerrar su red social.

A través de un comunicado, que envió a la Agencia EFE, Karla indicó explicó que “Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación (…) Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas”.

“Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación, vuelvo a pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido alguna vez o en el futuro. Soy un ser humano que también cometió, comete y cometerá errores de los cuales aprenderé, no soy perfecta. Sacar de contexto o manipular mis palabras para hacerme daño es algo de lo que yo no soy responsable”, añadió.