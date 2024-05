La cantante, Nicki Minaj, se disculpó con sus fanáticos tras cancelar su concierto en Reino Unido, luego de ser detenida en un aeropuerto de Ámsterdam por un supuesto porte de drogas.

La artista de 41 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Schiphol en Ámsterdam, Países Bajos, mientras se disponía a viajar a Reino Unido para realizar un concierto en Manchester, por su gira mundial Pink Friday 2.

El momento de su detención quedó registrado en sus redes sociales, pues la artista realizó una transmisión en vivo mientras una autoridad del aeropuerto le explicaba lo que estaba pasando.

“Han estado tratando de impedirme que asista a todos los espectáculos. Se llevaron mis maletas antes de que pudiera verlos”, escribió en la publicación de su video.

“Así es como se ve cuando a las personas se les paga mucho dinero para intentar sabotear una gira después de que todo lo demás falló. Todo lo que han hecho es ilegal”, agregó la artista.

CNN contactó al Royal Netherlands Marechaussee, la policía militar neerlandesa, por el caso, donde se indicó que arrestaron a una mujer estadounidense de 41 años con ‘drogas blandas’, en el aeropuerto de Schiphol.

Luego de algunas horas detenida, la artista fue liberada y debió pagar una multa por los hechos.

“Tras consultar con la Fiscalía, la sospechosa recibió una multa monetaria y ahora se le permite continuar su viaje“, explica el medio.

De la misma manera, Nicki Minaj, anunció a través de la plataforma X su estado e indicó su ubicación en Reino Unido.

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.

Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 26, 2024