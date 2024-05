La rapera Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos, tras ser acusada de llevar drogas en su equipaje. La también cantante transmitió en vivo la detención a través de Instagram.

Minaj se encuentra en Europa en el marco de la gira promocional de su último álbum, Pink Friday 2. En ese contexto la trinitense de 41 años habría sido abordada por la policía cuando intentaba dejar el país rumbo a Manchester, Inglaterra, según pudo verse en la transmisión y confirma el medio internacional Forbes.

En la grabación que luego fue difundida por redes sociales, se ve el momento en que la rapera se encuentra fuera de una van teniendo una conversación con un grupo de policías. Los uniformados le informaron que tendría que acompañarlos a una comisaría acusándola de llevar drogas.

La cantante de éxitos como “Super Bass” o “Starships” negó la acusación solicitando la presencia de un abogado. Luego, en el video puede verse el momento en que los oficiales afirmaron a Minaj que la llevarían a su show. Y es que la rapera tenía una presentación en Manchester.

Más tarde Nicki Minaj recurrió a X para lanzar una serie de publicaciones narrando lo ocurrido. “Ahora dijeron que encontraron marihuana y que otro grupo de personas tiene que venir aquí a pesar los pre-rolls. Tengan en cuenta que se llevaron mis maletas sin consentimiento. Mi seguridad ya les ha avisado que esos pre-rolls le pertenecen a él. Ah, sí, y el piloto quiere que baje mi publicación de Instagram”, sostuvo.

Otros de ellos insinuaban que le estaban “plantando” cosas en su equipaje. En una publicación incluso afirmó que “los enojó mucho que grabara”.

They didn’t know I was planning for them just like they were planning for me. Me filming every single thing made them really mad.

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024