Nicole Moreno actualizó nuevamente su estado de salud tras el accidente que denunció en redes sociales el pasado lunes. La modelo se encontraba en un semáforo en rojo al interior de su auto, cuando otro conductor la chocó por detrás.

La también fisicoculturista, fue traslada a un recinto asistencial y al día siguiente informó que sufrió algunas lesiones en la espalda que la mantendrá alejada temporalmente de este deporte.

“Además del impacto al accidente, sufrí lesiones con fuertes dolores en la zona cervical“, explicó. Asimismo, reveló que el conductor que la chocó tenía alcohol en la sangre, aunque se habría justificado argumentando que utilizaba enjuague bucal varias veces al día.

“Me aqueja no poder entrenar por un tiempo, dependiendo de mi recuperación, debido a que yo me dedico a esto y soy una deportista muy comprometida en ello”, concluyó.

Nicole Moreno después del accidente

Ahora, la tarde del viernes, la deportista posteó algunas imágenes de su recuperación en su cuenta de Instagram, donde mostró la terapia que está haciendo y posó con su cuello ortopédico.

“A cuidarse mucho este fin de semana. Manejen con responsabilidad y precaución.

Si van a beber por favor pasen sus llaves“, escribió en el post.

Por otra parte, en sus historias agregó que “todos tenemos que darnos fuerzas, si no la recuperación jamás será progresiva. Mi tercer apellido es fuerte”.