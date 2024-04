Este lunes a través de redes sociales se comenzó a viralizar un video que dejaba ver a la novia de Henry Cavill con un prominente vientre, esto mientras ambos salían tomados de la mano de un hotel.

El registro comenzó a circular en redes sociales sembrando la incertidumbre y encendiendo las alertas de los fanáticos del actor de 40 años. Sin embargo, fue solo horas más tarde que el artista salió a confirmar la noticia.

Fue en la alfombra roja de la premier de su película, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que el hombre detrás de Superman fue consultado al respecto.

“Él no me inspiró a ser padre”, comenzó diciendo respecto a su compañero de elenco Henry Golding quien tiene dos hijos, “mis padres me inspiraron”, afirmó a Access Hollywood.

“Pero estoy muy emocionado, Natalie y yo estamos muy emocionados y sí, estoy seguro que verán mucho más de eso”, afirmó, dejando entrever que quiere espera tener una familia más grande.

Cabe recordar que hace algunos años, en conversación con Despierta América, el actor afirmó sus ganas de formar una familia, esto luego de que le preguntaran sobre su “sueño más grande en la vida”.