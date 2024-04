Durante este fin de semana en Twitter y TikTok comenzó a viralizarse un video donde se puede ver al actor Henry Cavill junto a su novia, Natalie Viscuso.

El registro, sin embargo, encendió las alertas de sus seguidores, puesto que fuera de lo común de la pareja, en esta ocasión la ejecutiva de hollywoodense lucía un abultado vientre.

El ajustado vestido negro que la enfundaba hacía relucir lo que sería un embarazo y por ende el primer hijo del actor detrás del “Hombre de acero”.

En el video de apenas 20 segundos se les ve salir juntos de lo que parece ser su edificio, donde ante los flashes de las cámaras solo se enfocan en subir a su camioneta sin entregar declaraciones.

Hasta el momento la pareja, que comenzó su relación en el 2021, no ha confirmado la noticia bajo ningún medio. Sin embargo, sus fanáticos no dudaron en compartir sus reacciones en redes sociales, donde varios bromearon con que no serían los progenitores del bebé en camino.