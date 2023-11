Si alguna vez viste Hannah Montana, es seguro que conoces a Mitchel Musso, quien interpretó al querido Oliver, el mejor amigo de Miley, la chica que tenía lo mejor de dos mundos.

Como chico Disney, la carrera de Mitchel era, sin duda, prometedora, considerando que ese papel lo hizo famoso a nivel mundial, tanto como la propia Miley Cyrus, aunque no con una carrera tan exitosa instantáneamente.

Sin embargo, la estrella seguía firme en la senda de hacer carrera en Hollywood, una que comenzó cuando era un niño.

Hasta 2011, cuando estaba raudo en su camino a la cima, las cosas se salieron de control para Mitchel Musso y todo se derrumbó. Desde ese momento, nada fue igual para él y, aunque pudo tener una carrera como Ryan Gosling, no lo logró.

Mitchel Musso comenzó en la actuación cuando apenas era un niño. Estuvo en producciones como The Keyman o Am I Cursed, cultivando una carrera que aspiraba a ser increíble.

Porque aunque los papeles eran pequeños, se preparaba para su salto al estrellato con Hannah Montana, tomando en 2006 el rol de Oliver Oken.

Aquí compartía set con el papel de Miley Cyrus, de quien era el mejor amigo, y Emily Osment, que interpretó a Lilly, que pronto se convirtió en el interés amoroso de su personaje.

El joven participó en las 4 temporadas de la serie, llegando a estar en 89 capítulos que se transmitieron a través de la señal de Mickey Mouse, de acuerdo a IMDB.

La serie fue todo un éxito y se transformó en un fenómeno mundial que llevó a Cyrus a tener una carrera meteórica en la música.

Para Mitchel no fue tan así, sin embargo, el éxito de Hannah Montana lo catapultó a la categoría de “chico Disney” y eso podía ser mejor que un trabajo normal.

Ser un chico Disney tuvo muchas ventajas para Mitchel Musso, porque automáticamente entró en nuevos proyectos que no todos los actores de la compañía obtenían.

Obtuvo el rol de Jeremy Johnson, prestando su voz, para una de las series más exitosas de Disney, Phineas y Ferb.

Ahí compartió set con Ashley Tisdale, la joven que interpretaba a Candance, la hermana de los protagonistas, quien se sentía atraía por Jeremy.

Mientras seguía con Hannah Montana, Disney creó una nueva señal, Disney XD, y Mitchel se transformó en el protagonista de una de sus principales series, Par de Reyes, consignó The List.

También firmó para tener una carrera musical, al igual que su compañera Miley Cyrus, sacando un álbum con videoclips que se vieron más de una vez en Disney Channel.

Además, en 2011 le dieron su propio programa de televisión, PrankStars, una copia del original Punk’d de MTV que tuvo a Ashton Kutcher como su conductor.

Aquí, Mitchel se encargaba de hacer bromas a famosos, generalmente chicos Disney con los que compartió alguna vez más de una escena o evento.

Serían 6 episodios de la primera temporada, sin embargo, a mediados de octubre, salió del aire y la carrera de Mitchel peligró rápidamente.

Algo que comparten todos los chicos Disney es que saben que la imagen lo es todo y mantener una buena reputación les garantiza la continuidad de sus contratos.

Eso porque Disney es conocido por mantener la buena imagen de quienes trabajan con ellos, muchas veces sin importar el costo, considerando que sus estrellas comienzan sus carreras cuando ni siquiera han llegado a la pubertad.

Mitchel ya tenía 20 años cuando estaba llegando a la cima de su carrera con un programa propio, la serie que protagonizaba y fama mundial gracias a Hannah Montana.

Sin embargo, una noche todo cambió rápidamente. En octubre de 2011, la policía arrestó a Mitchel, luego de encontrarlo conduciendo a exceso de velocidad bajo la influencia del alcohol, lo que comenzó a cerrar su camino en Disney.

Esto porque, además de estar bajo la influencia del alcohol, Mitchel Musso no tenía la edad para beber alcohol, que es 21 en Estados Unidos, lo que le permitió salir de la cárcel pagando una multa de 5 mil dólares, pero agravó la falta para Disney.

La situación se transformó en un escándalo que salió en todos los medios de la época. TMZ confirmó que Disney obligó a Mitchel a salir de Par de Reyes, la serie que protagonizaba, reemplazándolo con otro actor para la tercera temporada del show.

Además, terminó con el programa que había hecho: PrankStars tuvo fecha de caducidad inmediata e incluso quedaron episodios sin emitir.

Mitchel Musso estaba en la cima cuando ocurrió su detención y eso generó un escándalo televisivo que lo sacó de sus mejores trabajos. Solo le quedó Jeremy, siendo el actor de doblaje del personaje en Phineas y Ferb, donde se mantuvo durante un par de años más.

Sin embargo, su carrera nunca volvió a ser la misma de antes y solo se dedicó a tomar pequeños papeles y prestar su voz para algunos roles, como el de Jeremy, que interpretó hasta 2020 cuando salió la última película de Phineas y Ferb.

Tuvo momentos malos, que él mismo publicó en sus redes sociales. En una publicación de Instagram en octubre de 2021, daba cuenta de una imagen en la que se le puede ver muy delgado, indicando: “El de la izquierda pesaba 119 libras, estaba enfermo, deprimido y destrozado”.

Continúa hablando de la segunda imagen, donde destaca que ganó más peso, señalando que está reconstruido mental y físicamente, pero también más fuerte que antes.

Aunque esa reconstrucción duró muy poco, porque nuevamente volvió a hacer noticia por un comportamiento errático. En agosto pasado nuevamente lo detuvieron por “embriaguez pública y robo”, en la zona de Rockwall, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos.

El actor estaba ebrio y robó una bolsa de papas fritas desde la tienda de un hotel, por lo que fue detenido, revelando que ya acumulaba cinco cargos en su contra.

Mitchel Musso has been arrested for public drunkenness, theft, and more, TMZ reports. pic.twitter.com/xwBCDbOn4E

— Pop Crave (@PopCrave) August 27, 2023