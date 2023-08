Según consigna el medio U.S Sun y TMZ, el actor de Hannah Montana, Mitchel Musso, habría sido arrestado en Rockwall, Texas, por “embriaguez pública y robo”.

De acuerdo a los informes a los que accedió U.S. Sun, la noche de ayer la policía llegó fuera de un hotel donde estaba Musso. El actor, de 32 años, se habría encontrado bajo la influencia del alcohol y habría robado una bolsa de papas fritas de un local de alimentos.

Mitchel Musso has been arrested for public drunkenness, theft, and more, TMZ reports. pic.twitter.com/xwBCDbOn4E

— Pop Crave (@PopCrave) August 27, 2023