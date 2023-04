Un desconocido lazo hasta ahora estaría uniendo a Maite Orsini con el actor Pedro Pascal, que actualmente figura en la escena internacional como uno de los más populares del momento. Así lo explicó Maite Pascal, madre de la diputada.

Fue durante el programa Junto a ti, de Canal Vive, al que fue invitada la actriz y cantante, que reveló el parentesco familiar con el aclamado actor, del que hasta ese momento no había hablado.

La conversación surgió cuando uno de los panelistas del programa le preguntó sobre la comuna donde vive, que es Cachagua, agregando que Pedro Pascal tiene una propiedad en la localidad, a lo que Maite comentó “el primo”, revelando que también residen otros miembros de la familia Pascal en la zona.

El lazo familiar que une a Pedro Pascal y Maite Orsini

“Somos primos con Pedro Pascal. Se hereda lo del artista“, confesó Maite Pascal, lo que convertiría a Pedro Pascal en tío de Maite Orsini. Sin embargo, su madre apuntó a que no es muy cercana a su familia paterna, desde donde tendría conexión con él.

“Hay que decir que mi papá murió cuando era chica, bueno, ni tan chica, tenía 17 años y la Maite (Orsini) tenía un año. Después de la muerte de mi papá no permanecí muy cerca de la familia Pascal”, reveló.

Asimismo, aclaró que no conoce a Pedro Pascal personalmente, “cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”, señaló.

Cabe recordar que el actor de series como The Madalorian o The Last Of Us nació en Chile y ahora se encuentra en el peak de su carrera en la televisión estadounidense. Sin embargo, se mantiene conectado con Chile y viaja regularmente, de hecho en distintas entrevistas ha mencionado que tiene más de 30 primos en el país.