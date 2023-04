No todas son flores para el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien esta semana se ha visto envuelto en una polémica de redes sociales luego que fuesen comparados los sueldos de los protagonistas de “The Last of Us”.

De acuerdo a un reporte de 2021 de la revista Variety, el intérprete de “Joel” en la trama obtuvo 600 mil dólares por cada episodio de la serie, lo que da un total de 5.4 millones de dólares por el ciclo completo.

Dicha cifra dista mucho de los pagos que habría recibido Bella Ramsey, quien según el portal Showbiz Galore facturó 70 mil dólares. En total, la cifra ascendería a 630.000 dólares por los 9 capítulos.

En redes sociales, la supuesta brecha salarial tuvo eco, generando debate sobre la desigualdad salarial en Hollywood y críticas hacia los productores de la exitosa serie de HBO, que ya confirmó una segunda temporada.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en temporada de premios

Los cuestionamientos llegan en días en que el nombre del chileno corre como uno de los favoritos para entrar en la lista de nominados de los premios Emmy 2023. “Llegó el momento de Pedro Pascal, votantes de los Emmy. No lo arruinen”, escribió esta semana la revista Variety en un artículo sobre su laureado último año.

Ayer, de hecho, el actor fue nominado a los premios MTV Movie $ TV Awards en dos categorías: “Mejor Héroe” y “Mejor Dúo”. En esta última, comparte candidatura con Bella Ramsey.