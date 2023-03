El intérprete de Kang el Conquistador en el UCM aparece en la última película de Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Majors fue acusado de agredir a su supuesta pareja tras una discusión.

El actor estadounidense Jonathan Majors, conocido ser Kang el Conquistador en la serie Loki y la cinta Ant-Man and the Wasp: Quantumania, acabó arrestado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, luego de presuntamente haber golpeado a su pareja.

Según confirmó el medio de espectáculos TMZ, la policía estadounidense llegó hasta su inmueble en Manhattan el sábado, luego de recibir una llamada por estrangulación, agresión y acoso.

De acuerdo al medio, la presunta víctima se trata de una mujer que aseguró haber tenido una disputa con el intérprete. Asimismo, aseguraron que la joven “tenía lesiones visibles, incluida una herida detrás de la oreja y marcas en su rostro”.

Majors fue detenido de inmediato, debido a que la policía “consideró que había pruebas suficientes para una causa”. El actor fue liberado, pero quedó con cargos de daños menores, acoso agravado, intento de agresión y acoso, teniendo que volver a juicio en mayo.

Horas más tarde, el medio estadounidense aseguró que la víctima se trataría de la pareja de Majors, quien habría querido confrontarlo tras encontrarlo enviando mensajes a otra mujer, desatando la ira del actor.

Un representante de la estrella de Marvel aseguró que Majors “no hizo nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

La fama del actor despegó en 2020 cuando actuó junto a Chadwick Boseman en Da 5 Bloods. En los últimos años, participó en populares producciones como Creed, Lovecraft Country, The Last Black Man in San Francisco, entre otras.

Sin embargo, su rostro se hizo aún más popular cuando debutó como Kang el Conquistador en la serie de Marvel Loki. Este año, continuó con su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Asimismo, se espera que protagonice el proyecto de Marvel Avengers: The Kang Dynasty, con estreno agendado para el 2025.