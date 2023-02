Tiene grandes expectativas sobre sus hombros. Tras ser presentado durante el final de la primera temporada de Loki en 2021 como “El que permanece”, la versión anciana y cansada de Kang el Conquistador, Jonathan Majors se posicionó como la próxima gran amenaza del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se espera que su personaje suceda a Thanos en calibre, teniendo una historia que pasará por varias series y películas para, presumiblemente, terminar en Avengers: Kang Dynasty o Secret Wars, un peso que, manifiesta el mismo actor, intenta llevar “un día a la vez”.

Durante su visita a Brasil en noviembre pasado con motivo de la Comic Con de Sao Paulo, la nueva estrella Marvel explica a BioBioChile que ponerse su traje ‘superheróico’ fue como ver cumplido “el sueño de un niño”, anticipando que Kang tendrá un “atractivo universal” para la audiencia.

Al momento de ponerse el traje, relató, “me sentí genial. Te cuento una historia. El primer día que me lo puse tenía todos los músculos falsos encima, y dije ‘quítenlos todos’. Entonces me sentí mucho mejor”.

“Es el sueño de un niño”, expresa el actor, recordando que “hay una foto mía de cuando tenía seis años en un traje que mi madre hizo porque estaba obsesionado con Batman, y ahora, 26 años después, estar realmente en un ‘súper-traje’ fue increíble. Absolutamente increíble”.

Consultado respecto de las expectativas que pesan sobre él, al tener todos los seguidores de una subcultura popular con los ojos fijos en su obra, meditativo respondió: “Sí. Un día a la vez. Es una buena pregunta porque sería imposible sentarse aquí ante ti y no pensar en el potencial de lo que me he comprometido a hacer y que se me ha humildemente encomendado. Así que, sí, un día a la vez”.

“Los libretos se hacen lentamente, las películas se hacen lentamente para que no se sientan así. Es un asunto de enfocarse y limpiar tu plato un día a la vez. Dicho eso, está el otro lado, en que despiertas en la mañana y estás ‘sí, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que soy, es parte de lo que soy por al menos este momento’. Y son extremadamente motivadores momentos como el de ayer, conociendo a los fans en Sao Paulo”, manifestó Majors.

Kang, y sus variantes que no queremos conocer

Kang es un personaje complejo, como pocos en el universo Marvel. A lo largo de su milenaria vida como viajero del tiempo, en los cómics ha tenido varias identidades, todas fases en su evolución. En las pantallas se dio un paso más allá, incluyendo también infinitas variantes de él mismo a lo ancho del multiverso.

Interrogado sobre su proceso creativo y la inspiración a la hora de interpretar un personaje de este tipo, diametralmente distinto a lo que cualquiera conocería en su vida diaria, manifestó que “consigo inspiración desde todos lados”.

“Por ejemplo, te estoy estudiando a ti ahora y pensando ‘si tuviera que interpretar a un personaje como tú tengo que teñirme el pelo, bien, lo tengo” acotó, bromeando y acomodando su postura, imitando gestos y movimientos “haremos eso, sí”, y cuando el entrevistador se pasó la mano por el cabello, replicó el movimiento: “y haremos esto, así”.

Pasadas las risas, continuó: “La actuación es la actuación. Es muy simple lo que ves hacer a esos hombres y mujeres en la televisión, en el cine o en el escenario ¿sabes? pero no es fácil. Es algo muy simple, pero no es fácil”, reiteró. “Así que toma tiempo y aprender a diferenciar los roles. ‘Bien, estoy haciendo estas películas aquí, pero también hago una película la próxima semana, o algo más la siguiente sin relación alguna’. El proceso es prácticamente el mismo”.

“Lo bonito del MCU es que estás trabajando con personas que han estado todas en la misma campaña por mucho tiempo, así que tienen el beneficio de la experiencia, de la retrospectiva, y de la previsión. Estamos construyendo esto y yo hago una parte muy pequeña de todo el MCU… una parte muy importante, creo, pero también muy pequeña, para la cual me ayudan dándome las herramientas y los recursos que necesito, y construyendo el mundo que me permite diferenciar a ‘El que permanece’ y a ‘Kang el Conquistador’“, retrata el actor.

Finalmente, respecto de lo distante que pueda parecer para el público un personaje con la vida del ‘Conquistador”, sostuvo que “ciertamente espero que la gente pueda verse reflejada en Kang. Es decir, creo que hay muchas formas en que puede uno conectar con él”.

“Creo que su historia, cuando veas la historia de Quantumania desarrollarse, tiene potencial para que la gente entienda su punto de vista. Y si podemos entender el punto de vista de alguien, podemos tal vez encariñarnos con él, cosa que resulta muy interesante por ser el villano. Así que sí, creo que tendrá un atractivo universal, y espero que muchas personas de toda condición puedan ver un poco de Kang en sí mismos”, expresó.