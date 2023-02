Una difícil experiencia de abuso reveló Paris Hilton en una de sus más recientes entrevistas con la revista Glamour. No sería la única vez que habla públicamente de una situación como esta, aunque sí es la primera en que habla de este caso en particular.

La empresaria se remontó a su adolescencia, cuando tenía sólo 15 años, momento en que asegura fue drogada y violada por un joven mayor de edad.

Asimismo, contó que nunca antes había hablado de ello, ni siquiera con sus cercanos. “Hasta el día de hoy, no he hablado de ello con mi familia. Nunca se lo he contado a nadie”, señaló.

Hilton explicó que los hechos ocurrieron durante una época en la que asistía con mucha frecuencia al centro comercial Century City, en Los Ángeles, con sus amigas. “Era lo que más nos gustaba hacer y los chicos [mayores] siempre estaban merodeando por las tiendas… hablábamos con ellos, les dábamos nuestros números de busca”, explicó.

Fue en una de esas instancias en que Paris Hilton y una de sus amigas fueron invitadas a la casa de uno de estos sujetos, donde les ofrecieron alcohol, recordando además que se sintió forzada a beberlo.

“Un día, nos invitaron a su casa y nos pusimos a beber vino. Yo por entonces no bebía ni nada por el estilo, así que cuando bebí uno o dos sorbos, empecé a sentirme mareada y aturdida. No sé qué le puso, supongo que fueron sedantes”, relató.

Asimismo, recuerda que cuando despertó, su amiga ya se había ido y si bien no recordaba las cosas con claridad, sabía en el fondo que algo había pasado.

“Lo recordaba. Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca, diciendo: ‘Estás soñando, estás soñando’, y susurrándome eso al oído“, detalló.

Durante la entrevista también reveló otros aspectos desconocidos de su vida, como que por ejemplo a los 20 años debió realizarse un aborto.

“Era algo de lo que no quería hablar porque pesaban mucho la culpa y la vergüenza. Yo era una niña y claramente no estaba preparada para ello”, planteó.

Cabe recordar que dentro de poco, Paris Hilton lanzará su libro de memorias “Paris: The Memoir”, que saldrá a la venta el próximo 14 de marzo de este año, donde relata en profundidad estas experiencias y como debió enfrentarlas.

Phoenix. 💙 Pre-order my book Paris: The Memoir and tune into my latest @ThisIsParisPod episode at the link in my bio to learn more about why this name means so much to me.🥹🥰👶🏼 pic.twitter.com/SzblQSmIxb

— ParisHilton (@ParisHilton) February 23, 2023