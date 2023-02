El próximo 10 de febrero se estrenará a través de Netflix la cinta Tu casa o la mía, la cual es protaginizada por Reese Whiterspoon y Ashton Kutcher. Sin ir más lejos, esta marca el regreso de la célebre actriz a la pantalla, luego de estar fuera por cinco años.

A grandes rasgos la película, planteada como una comedia romántica, cuenta las historias de Debbie (Whiterspoon) y Peter (Kutcher), dos mejores amigos que tienen vidas muy distintas.

Por un lado, ella está a gusto con la vida rutinaria que lleva junto a su hijo en Los Angeles (California), mientras que él está sujeto a gran cantidad de cambios durante su diario vivir en Nueva York.

Es así como un día ambos deciden un acuerdo de intercambio de casas, en el cual la madre se muda hasta la ciudad de los rascacielos, mientras que el personaje de Kutcher llega hasta California.

De esta forma se produce un descubrir, a través de la vida del otro, que lo que tienen no es necesariamente lo que necesitan. Lo anterior también da paso al amor.

Reese Whiterspoon y Ashton Kutcher

BioBioChile tuvo la oportunidad de entrevistar a los dos actores, quienes detallaron parte de lo que es la cinta. Para la intérprete de Elle Woods en Legalmente Rubia, se trata de un proyecto que pone en perspectiva la vida de muchas madres solteras.

“Creo que es una comedia romántica muy actual. Es muy divertida, pero a la vez basada en la vida real. Esto debido a que hay un montón de madres solteras en el mundo que están buscando recrear un nuevo capítulo en sus vidas”, indicó.

“Creo que es una película muy esperanzadora y siento que va a hacer sentir orgullosas a todas las madres solteras”, agregó.

Por su parte, Kutcher hace la diferencia entre esta cinta y otra comedia romántica que fuera parte de sus grandes éxitos de antaño: Amigos con Derechos.

“Hay un contraste bastante grande entre estas dos películas. Creo en realidad que la única semejanza entre ambas es que son comedias, pero más allá de eso son muy diferentes”, expuso.

“Estos personajes son mucho más complejos, porque tu los ves y de inmediatamente sabes que son personas que muy probablemente tuvieron muchas oportunidades de amar en la vida, pero no encontraron el verdadero amor. Debido a eso se crea el relato en que ellos se centran en ellos mismos, a modo de estar abiertos a conocer gente”, añadió.

Asimismo, el actor de 44 años define su personaje de la trama como una persona que “siente que es hora de estabilizarse en algo serio, pero al mismo tiempo no tiene la confianza”.

“Mi personaje es Peter, y él todas sus relaciones son seguras, y son así porque él en su interior sabe que no es el único sobre la tierra. Entonces llega a ese momento de su vida, cuando debe ser serio respecto a con quiere estar por el resto de su vida, pero a la vez no se siente seguro si está preparado o no. Entonces, para mí, siento que es un personaje mucho más complejo”, sentenció.