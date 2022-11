Fue a mediados de noviembre cuando Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cyrus, anunció su compromiso con la cantante Firerose, desatando una ola de especulaciones debido a su edad y la forma en que se conocieron.

En primera instancia, se rumoreaba que Billy Ray había conocido a la joven cuando a penas tenía 10 años, mientras participaba como personaje secundario en un capítulo de Hannah Montana.

Así mismo, algunos medios mencionaban que Firerose tendría 29 años, un año menos que Miley, quien además estaría en desacuerdo con el compromiso.

El también cantante ha sido duramente criticado por la amplia diferencia de edad entre él y su futura esposa, que resulta 27 años menor. Sin embargo, peores fueron los rumores, que aseguraban que habría conocido a Firerose cuando era menor de edad.

Aquello carece de sentido, puesto que el padre de la ex chica Disney y su prometida, habían relatado la historia real a la revista People, donde confirmaron el compromiso en exclusiva el 16 de noviembre.

La verdad sobre Firerose, la futura esposa del papá de Miley Cyrus

Todo comenzó en 2010, hace exactamente 12 años. Billy Ray Cyrus, de 61 y Firerose, de 34, se conocieron en los estudios de Disney por casualidad, consigna el medio.

El actor se encontraba tomando un descanso de las grabaciones de Hannah Montana junto a su difunto perro Tex al exterior del set. Allí se habría encontrado con la joven, que en ese entonces tenía 22 años.

Firerose en ese momento se encontraba audicionando para Disney Channel, fue entonces que se hizo del contacto de Billy Ray, con quien comenzó una relación varios años después, cuando el cantante ya se había divorciado.

“Ese día, Firerose salió por la puerta principal. Hubo casi un momento de, no sé, reconocimiento. Yo estaba como, ‘Esta chica es una estrella"”, contó Billy Ray.

La joven le contó sobre su audición y que finalmente no había obtenido el trabajo, por lo que el cantante decidió invitarla al set para que conociera al equipo de producción de Hannah Montana.

“Y en realidad le dije: ‘Nunca aceptes esta oferta de un hombre extraño, pero, en este caso, Tex testificará que estarás totalmente a salvo. Voy a presentarte a un productor y puedes sentirte como en casa y vernos ensayar y, ya sabes, tal vez podría llevarte a un papel o simplemente a otro contacto en Disney“, detalla Cyrus.

comillas “Y así, yo, ella y Tex volvimos al estudio y creo que conoció a gran parte del elenco y conoció a los productores, escritores. Y, de alguna manera, bueno, de muchas maneras, nos hicimos amigos”. - Billy Ray Cyrus

De hecho Firerose comenzó a compartir su relación en redes sociales a partir de agosto de 2021, según puede confirmarse en su feed de Instagram. Ese año además lanzaron algunos singles juntos.

No fue hasta agosto de 2022 que finalmente Cyrus pidió matrimonio a la joven cantante. “Fue realmente solo este momento en el que Billy me miró y dijo: ‘¿Quieres casarte conmigo?’ No se arrodilló ni nada. Él dijo: ‘Te amo. Quiero hacer esto oficial. Quiero estar contigo para siempre"”, relató Firerose a People.

“Hubo enfermedad y muerte, y tiempos difíciles. De repente, la vida que siempre he conocido como artista itinerante ya no existía. Fue un momento de tanto cambio. Y al mismo tiempo, Firerose, que había sido una luz tan positiva, una mejor amiga”, asegura.

“Cuando comenzamos a compartir la música, simplemente evolucionó más, como almas gemelas musicales, un amor puro que no sabía que podía existir. Nuevamente, somos músicos, primero y ante todo, los dos. Y encontramos esta armonía, y este ritmo, esta melodía a la vida”, concluye.