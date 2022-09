La artista lanzó una serie de audios lamentando el quiebre de su relación con los menores. "Realmente no entiende cómo es tan fácil para ellos sacarme de sus vidas así", aseguró.

La cantante Britney Spears aseguró en una serie de publicaciones de Instagram que siente que una parte de ella “murió” debido al duro quiebre que hay entre ella y sus hijos Preston y Jayden, quienes viven con su exesposo Kevin Federline, luego de que estos la hubieran bloqueado.

“Literalmente siento que ya no tengo ningún propósito. Ellos eran mi alegría. Eran mi todo. Esperaba verlos, porque por eso vivo. Y luego, de repente, desaparecieron”, comentó Spears en un audio publicado en Instagram el fin de semana.

El quiebre con sus hijos menores de edad ocurrió luego de que, en una entrevista, los adolescentes de 15 y 16 años mostraran su apoyo a Jamie Spears, el padre de Britney, y aseguraran que la artista habría tenido problemas para “darnos atención y mostrarnos amor por igual”.

Al respecto, la voz de Toxic rememoró que antes de la tutela “solía tener a mis hijos en un momento (…) La gente no recuerda esa parte, porque siempre se enfocaban en lo negativo, pero desde que tenían entre 6 y 9 años, los tuve el 70 por ciento del tiempo”.

Tras ello, la artista se lamentó en voz alta: “No entiendo cómo es tan fácil para ellos el solo sacarme de sus vidas así. No lo entiendo”.

En otro archivo de audio, la cantante aseguró que “mis hijos aseguran: ‘ella no es suficiente’, ‘ella quiere atención’. Y sí, quiero ser escuchada. Y estoy enojada, por lo que subconscientemente ofendo a las persona porque me han ofendido demasiado”.

“Pero, me temo que debo informarles, mis niños, que no estoy dispuesta a verlos hasta que me sienta valorada”, lanzó entonces la cantante.

“Debí valorarme mucho más y decirles cuando no estaba disponible, pero les di demasiada atención”, lamentó Spears.

Según consigna Page Six, en 2019, Spears y Federline dejaron de tener una custodia compartida de mitad y mitad a 30-70, es decir, Spears podía ver a sus hijos el 30% del tiempo.

“Cuando se fueron de repente, me pregunté ‘¿acaso mi corazón dejó de latir?’… realmente no entiendo cómo es tan fácil para ellos sacarme de sus vidas así”, añadió la artista.

La diva del pop aseguró además que sabe que “mi amor por mis niños es más que cualquier cosa. Y lamento si alguna vez los lastimé de alguna forma. Jayden y Preston, los adoro. Me bloquearon, pero les hablo por aquí. Me siento bendecida de incluso poder llamarlos míos, y solo quiero que sepan que me disculpo”, cerró.

La semana pasada, los adolescentes dieron una entrevista a la señal ITV en donde apoyaron públicamente a la familia de Britney, la misma que la cantante denuncia haber recibido diferentes maltratos.

Asimismo, aseguraron que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar el lazo con su madre.