Los menores de 15 y 16 años realizaron una entrevista televisada que se emitirá este viernes. La cantante no se quedó atrás y les envió un duro mensaje luego de que los adolescentes apoyaran a su abuelo, Jamie Spears.

Durante la noche del jueves, salió a la luz un adelanto de una entrevista realizada por los hijos de la cantante Britney Spears, Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, en donde se refieren a cómo es la relación con su madre y el motivo por el que no asistieron a su boda.

En la entrevista, realizada por Daphne Barak para la señal ITV, los menores de edad comentan que existe una relación rota con su progenitora, pero, de acuerdo a Jayden, “no hay odio”, admitiendo de todas formas que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su lazo.

Según consignó Daily Mail, los adolescentes, que viven con su padre, el exbailarín Kevin Federline, explicaron aseguraron que decidieron no asistir al matrimonio de su madre porque “simplemente no era un buen momento”.

“No digo que no esté feliz por ella”, comentó Jayden, explicando que pese a que celebra el amor de la pareja, Britney “no invitó a toda la familia. Y si solo fuésemos Preston y yo… simplemente no veo cómo esa situación habría terminado bien”.

De igual forma, Jayden afirmó que su abuelo, Jamie Spears, no merece el odio que hoy recibe en internet. “Lo amo con todo mi corazón. Él solo estaba intentando ser un padre”, defendió.

Jayden se refirió también a las múltiples acusaciones en contra de la familia de su madre, apuntando que los conoció en persona y “ellos no harían ese tipo de cosas”. Asimismo, apunta que su madre “está dejando de darse cuenta de cuánto su padre se preocupa por ella”.

Una relación de tira y aflora

Al hablar de la fama de su mamá, Jayden no evita recordar verla en televisión cantando. Sin embargo, admite que la artista habría tenido problemas para “darnos atención y mostrarnos amor por igual”.

“No creo que haya demostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por ello. Los dos pasamos por tanta presión en el pasado, que hoy, este hogar (el de su padre) es nuestro lugar seguro para procesar el trauma emocional que hemos estado curando”, apuntó.

“Recuerdo que si yo me quejaba de algo, ella iba en contra de Preston. Me siento muy culpable, es por eso que estoy aquí para él”, admite con la voz quebrada.

“Hemos pasado por un tira y afloja por años, pero cuando tienes diez, once años…”, menciona el joven, sin terminar la frase.

De todas formas, mantiene la esperanza de que él y su hermano puedan reunirse con Britney.

“Creo al 100% que nuestra relación se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Espero que mejore mentalmente. Y, cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, añade.

Asimismo, dedicó un par de palabras a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo”.

La respuesta de Britney Spears a sus hijos

A través de una publicación en Instagram, la voz de Oops I Did It Again respondió a sus hijos en una emotiva misiva, en donde incluso lamentó los dichos de sus hijos.

“Hice lo mejor que pude para ser la mejor persona que puedo ser”, comenzó escribiendo Spears. “Finalmente, a los 40 años, estoy sin las restricciones de lo que me hizo mi familia”, añadió poco después.

“Le digo a mi hijo Jayden que te mando todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida. El amor por mis hijos no tiene límites, y me entristece hasta las lágrimas escuchar que no cumplí con sus expectativas de una madre”.

Sin embargo, poco después, cambia su tono, asegurando que “tal vez, mi querido niño, TÚ puedas explicar por qué nuestra familia me hizo eso, o por qué siquiera se lo hizo a alguien”.

En eso, asegura que ha “ayudado” económicamente al padre de los menores, “quien no ha tenido un trabajo en 15 años”. “Entiendo completamente su necesidad de vivir con su padre mientras yo tuve que hacer el papel perfecto por 15 años, por absolutamente nada”, apunta, recordando sus trabajos mientras estaba dentro de su tutela legal, asegurando que “todo lo hice por ustedes”.

Spears también instó a su hijo menor a “recordar” de dónde “viene”. “Espero que puedas mirarte en el espejo y recordar que eres mi hijo y siempre lo serás. Como Preston no habló, le envío mi amor”, escribió.

Asimismo, al recordar los dichos de Jayden sobre su salud mental, la cantante le envió un mensaje: “Mi querido hijo, entiende que debes aprender a tomar un libro y leer uno antes de comenzar a pensar en mi intelecto”.

De igual forma, no dejó pasar el apoyo que brindó su hijo menor a su familia, que ha criticado y acusado en múltiples ocasiones sobre el abuso que habría sufrido durante su tutela legal.

“Si honestamente puedes sentarte y decir lo que me hicieron estuvo bien, y puedes asegurar que no son malas personas… entonces sí, he fallado como madre. Espero que puedas sentarte cara a cara con tu padre y traten de aprender lo que es bueno”, cerró.