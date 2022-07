Cuatro meses después de marcar la ceremonia 2022 de los premios Óscar por una cachetada a Chris Rock, el actor estadounidense Will Smith publicó este viernes un video disculpándose nuevamente con su colega debido a su “comportamiento inaceptable”.

“Me siento como una mierda”, comenta el intérprete en el video de Instagram, donde realizó su primera disculpa al día siguiente del suceso.

Asimismo, aseguró que “me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

De igual forma, Smith afirmó que entonces no había “pensando en cuánta gente fue lastimada en ese momento. Me disculpo con la madre de Chris y su familia, en especial con Tony Rock (su hermano)”.

Respecto a este último, el intérprete afirmó que “nosotros éramos muy cercanos, era mi hombre, teníamos una relación fantástica y este daño es irreparable”.

“He estado los últimos meses reproduciendo y entendiendo todas las tonalidades y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento y puedo decir que no hay una parte de mí que crea que mi actuar fue el correcto”, destacó.

“No hay ni una sola parte en mí que crea que esa es la forma adecuada de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”, recalcó entonces.

Asimismo, aseguró que su esposa, Jada Pinket Smith tampoco fue una parte que lo influenció a golpear a Rock. “Tomé una decisión por mí mismo, con mis propias experiencias, con mi historia con Chris, Jada no tuvo nada que ver”, apuntó.

En eso, también se disculpó con los otros nominados en los premios Óscar, asegurando que “realmente me rompe el corazón haber robado y empañado su momento”. “Lo siento, y realmente lamento que no sea suficiente”, agregó conmovido.

“Me siento como una mierda”

De igual forma, tras ello se dirigió a sus fanáticos, lamentando haberlos decepcionado. “Decepcionar a las personas es uno de mis traumas más grandes. Odio defraudar a las personas”, dijo.

“Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de mi imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Estoy profundamente arrepentido”, añadió para tomarse una pausa.

“El trabajo que estoy tratando de hacer es que estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano. Cometí un error y me siento como una mierda, aunque estoy tratando de no pensar en mí mismo de esa forma”, se sinceró.

“Sé que es confuso, sé que fue impactante, pero me comprometo profundamente a traer amor y alegría al mundo”, cerró en su mensaje.

Las nuevas disculpas de quien fue El Príncipe de Bel Air llegan un día después de que Chris Rock se refiriera al golpe en un espectáculo de comedia en Holmdel, Nueva Jersey.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara”, bromeó Rock en el escenario, para luego asegurar que “no soy una víctima”.

“Sí, esa mierda dolió. Pero me sacudí esa porquería y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, aseguró.

La cachetada de Will Smith que marcó los premios Óscar

En marzo de este año, Chris Rock subió al escenario de los Premios Óscar a presentar la categoría a Mejor Documental. Fue ahí que quiso improvisar una serie de bromas con las celebridades presentes.

En primer lugar, bromeó con Javier Bardem y Penélope Cruz, asegurando que el actor español no querría llevarse el Óscar a Mejor Actor debido a que su esposa no “había ganado”.

Luego, centró su atención en Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith. Fue ahí cuando realizó una broma respecto al cabello de Jada, dando a entender que se parecía a G. I. Jane, personaje caracterizado por ser una mujer rapada.

“Jada, te amo. G. I. Jane 2, no puedo esperar a verla”, bromeó Rock. De todas formas, al ser enfocada por la cámara, Jada se ve seria, dando a entender su incomodidad por el momento.

Tras ello, Will Smith subió al escenario y abofeteó al presentador. Al volver a su asiento, el ganador al Óscar le gritó a Rock: “Mantén el nombre de mi esposa lejos de tu maldita boca”.

La reacción de Smith se debe a que Jada decidió rapar su cabeza debido a que sufre de alopecia areata, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de cabello.

Tras el incómodo impasse, Smith tuvo que volver al escenario, pero esta vez tras recibir el reconocimiento a Mejor Actor por su papel en King Richard. Fue ahí que el intérprete se mostró arrepentido por la agresión.

Sin embargo, las consecuencias no se tardaron en llegar, contando con la renuncia de Will Smith a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Asimismo, la Academia decidió vetar por 10 años al intérprete, por lo que no podrá participar ni física ni telepáticamente en sus eventos. De todas formas, esto no significa que no pueda ser nuevamente nominado a los premios.