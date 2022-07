El actor y comediante había evitado referirse al incidente con Will Smith desde lo sucedido en los premios Óscar en marzo de este año. De todas formas, aseguró que él no se sentía como una víctima.

A exactamente cuatro meses de que Will Smith marcara la entrega de los premios Óscar debido a la polémica bofetada al comediante Chris Rock, este último decidió referirse al incidente por primera vez.

Según consignó Variety, Rock participó en un espectáculo de comedia en Holmdel, Nueva Jersey, en medio de su gira por Estados Unidos junto a Kevin Hart. Ahí, tras meses de silencio, el humorista afirmó no ser una víctima a su vez que jugó con el hecho.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara”, bromeó Rock en el escenario, para luego asegurar que “no soy una víctima”.

“Sí, esa mierda dolió. Pero me sacudí esa porquería y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, aseguró.

La polémica entre Will Smith y Chris Rock

Esta es la primera vez que el cómico se refiere al episodio ocurrido hace cuatro meses, cuando el también actor subió al escenario a presentar la categoría a Mejor Documental. Fue ahí que quiso improvisar una serie de bromas con las celebridades presentes.

En primer lugar, bromeó con Javier Bardem y Penélope Cruz, asegurando que el actor español no querría llevarse el Óscar a Mejor Actor debido a que su esposa no “había ganado”.

Luego, centró su atención en Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith. Fue ahí cuando realizó una broma respecto al cabello de Jada, dando a entender que se parecía a G. I. Jane, personaje caracterizado por ser una mujer rapada.

“Jada, te amo. G. I. Jane 2, no puedo esperar a verla”, bromeó Rock. De todas formas, al ser enfocada por la cámara, Jada se ve seria, dando a entender su incomodidad por el momento.

Tras ello, Will Smith subió al escenario y abofeteó al presentador. Al volver a su asiento, el ganador al Óscar le gritó a Rock: “Mantén el nombre de mi esposa lejos de tu maldita boca”.

La reacción de Smith se debe a que Jada decidió rapar su cabeza debido a que sufre de alopecia areata, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de cabello.

Tras el incómodo impasse, Smith tuvo que volver al escenario, pero esta vez tras recibir el reconocimiento a Mejor Actor por su papel en King Richard. Fue ahí que el intérprete se mostró arrepentido por la agresión.

Sin embargo, las consecuencias no se tardaron en llegar, contando con la renuncia de Will Smith a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Asimismo, la Academia decidió vetar por 10 años al intérprete, por lo que no podrá participar ni física ni telepáticamente en sus eventos. De todas formas, esto no significa que no pueda ser nuevamente nominado a los premios.