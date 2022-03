Para la desgracia de muchas fanáticas, el actor británico Tom Hiddleston encontró el amor y decidió comprometerse con la intérprete Zawe Ashton. La noticia fue confirmada por People, aunque ni los intérpretes ni sus representantes quisieron hablar del tema.

Los rumores iniciaron por una fotografía que compartió ayer AJ Odudu sobre la celebración en los premios BAFTA del pasado domingo.

Ahí, entre fotos de ella con diferentes invitados, Odudu posa con Hiddleston y Ashton. En la imagen, la pareja abraza a la conductora de televisión y Ashton deja su mano sobre el brazo de su amiga, dejando ver un gran anillo en el dedo anular.

Además, el medio The Mirror aseguró que, además de la imagen, los intérpretes fueron felicitados durante la ceremonia por amigos y compañeros de la industria.

A diferencia de la fotografía con Odudu, la pareja posó en la alfombra roja de los BAFTA ocultando sus manos, por lo que las cámaras no captaron la joya de la actriz y dramaturga.

Los rumores del amor entre Hiddleston y Ashton ocurrieron en 2019, cuando trabajaron juntos en la obra de Broadway Betrayal.

Ahora, la pareja está próxima a estar junta en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que ahí Hiddleston se consolidó como el rostro del dios Loki y Ashton será una de las villanas en la cinta The Marvels, protagonizada por Brie Larson como Capitana Marvel.

De acuerdo a The Sun, los actores empezaron a vivir juntos en 2020 y pasaron el encierro de la pandemia juntos. “Se adaptan muy bien y disfrutan del lado más tranquilo de la vida lejos del brillo y el glamour del mundo del espectáculo”, aseguró entonces una fuente cercada al medio.

“Por lo general, sus vidas están muy ocupadas, por lo que pasar tiempo juntos mientras no trabajan ha sido algo que ambos han adoptado. Tom hizo un hogar en Atlanta durante el encierro”, puntualizaron.

