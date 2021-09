Rod Stewart, el cantante inglés de 76 años tiene una vida fascinante tanto sobre el escenario, como fuera de este, considerando la numerosa familia que posee luego de tener tres matrimonios y una vida de excentricidades.

Sir Rod, como le llaman usualmente, comenzó su carrera en la calle, sin embargo, con el paso de los años se consolidó como uno de los artistas más importantes de Reino Unido, lo que le valió el título de “excelentísimo caballero” entregado directamente por el príncipe William en 2016.

La leyenda que pisó la Quinta Vergara en 2014, cuando era el plato fuerte del Festival de Viña del Mar, se ha comparado con los Kardashian debido a su gran familia, 8 hijos de 5 madres diferentes, haciendo malabares para poder mantener una relación con todos.

Aunque, a diferencia de la familia televisiva, Rod no ha estado frente a cámara para desentrañar los episodios más duros de su vida, como la relación que mantiene con su primogénita, a la que dio en adopción cuando él tenía sólo 18 años.

Relaciones se le conocieron muchas al cantante, como las que mantuvo en los años 70 con la modelo Dee Harrington o la cantante sueca Britt Ekland, aunque recién en 1979 Stewart tuvo su primer matrimonio con Alana Stewart, una actriz, productora y modelo estadounidense, consignó Yahoo!.

Junto a Alana, Rod mantuvo un matrimonio que duraría sólo cinco años, sin embargo, darían la bienvenida a sus primeros dos hijos públicos, Kimberly Alana Stewart y Sean Roderick Stewart.

Kimberly, de 42 años, le dio su primera nieta junto al actor Benicio del Toro. Se trata de Delilah Genoveva Stewart, una niña que ya tiene 10 años y toda una vida pública gracias a la popularidad de su madre, que usualmente publica imágenes de ella en sus redes sociales.

Sean es el mayor de los varones Stewart y quien más dolores de cabeza le ha dado a su padre, considerando su relación con el alcohol y las drogas, por lo que ha sido noticia en violentos episodios que incluso le valió una millonaria demanda, destacó El País.

Tras su separación de Alana, Stewart mantuvo una relación con la modelo Kelly Emberg, con quien tuvo a su tercera hija, Ruby Steward, que muchos conocieron en Chile cuando subió al escenario de la Quinta Vergara para interpretar “Forever Young” junto a su padre.

Aunque la relación con Kelly no prosperó, el cantante se embarcó en su segundo matrimonio entrando a los 90 con Rachel Hunter, a sólo tres meses de conocerla. Con Hunter vendrían Renee Cecili y Liam McAlister, el cuarto y quinto herederos del ex vocalista de Steampacket.

Renee, quien es profesora de Yoga, ha comentado públicamente lo difícil que fue su infancia como hija de la estrella, destacando que mientras estaba en el colegio ocultaba quién era su padre, con el que pese a todo, mantiene una buena relación.

Rod y Rachel se divorciaron oficialmente en 2006, aunque estaban separados desde 1999, cuando Rod conoció a Penny Lancaster-Stewart, una ex fotógrafa y modelo inglesa 26 años menor que él, con quien se casó en 2007 y aún se mantiene en pareja.

Junto a Penny tuvo a sus hijos menores, Allastair Wallace de 15 años y Aiden Patrick de 10 años, quienes llegaron a completar este panorama familiar gigante de Rod Stewart, aunque falta la primogénita, cuya historia era completamente desconocida hasta hace algunos años.

Si realizas el conteo de los hijos de Rod Stewart sólo se mencionan a 7 que tuvo con las mujeres con quienes mantuvo sus relaciones más importantes, considerando que con 3 se casó y Kelly, la única con la que no contrajo matrimonio, si estuvo a pasos de concretar el vínculo.

Pero, hay una hija que no nombramos y es la primogénita de Rod Stewart, de quien sólo se supo en 2010 cuando el propio cantante dio a conocer su historia, una que dejó atónitos a muchos.

Se trata de Sarah Streeter, quien actualmente tiene 57 años y nació como fruto de la relación que el cantante, en ese entonces de 18 años, mantuvo con una estudiante de artes de 17 llamada Susanneh Boffey.

La juventud de la pareja les impidió hacerse cargo del bebé por lo que decidieron entregar en adopción a la primogénita de Stewart, quien no supo de su origen hasta que tuvo 18 años, cuando sus padres le contaron la verdadera historia de su origen.

De acuerdo a lo que comentó El Mundo, fue el diario británico Daily Mail quien dio a conocer la noticia, aunque era información que Rod no habría querido que fuera pública.

Padre e hija se conocieron luego de que la madre adoptiva de Sarah, Evelyn Thubron, falleciera en 2007, cuando comenzaron a estrechar su relación en un proceso que para Rod había sido duro, indicando “no le cambié los pañales ni la llevé al colegio”.

Fue en este momento cuando las adicciones al alcohol y drogas de Sarah resurgieron y ahí Stewart tomó un papel vital en la vida de su primogénita, a quien apoyó financiera y emocionalmente al presentarle a su familia completa, que ya había sufrido problemas similares.

Streeter declaró respecto de su problema: “Se lo confié a Rod y se preocupó bastante, no es un tema que sea nuevo para él, por supuesto. Su hijo mayor, Sean, ha tenido problemas con las drogas, mientras que Kimberley los ha tenido con el alcohol, aunque los dos están bastante bien ya. No me juzgó de ninguna forma al respecto, y aunque yo no hablo mucho sobre el tema a menudo me pregunta que qué tal lo estoy llevando”

Añadiendo, “el por qué sigo todavía aquí no lo tengo claro, porque cargo sobre mis hombros una enorme culpa por las cosas que he hecho. La forma en que afectó a mi familia y a mis seres queridos fue terrible, pero he elegido hablar porque creo que es importante ser sincera y mostrar que incluso cuando tocas fondo puedes recuperarte”.

Respecto de su relación con Susannah Boffey, la mujer con quien tuvo a Sarah, el cantante reconoció que fue su primer amor y que la presionó para que dieran en adopción a la pequeña, aunque ella en un principio no quería. Su relación se cuenta en su éxito “Maggie May” donde relata la historia que vivieron de adolescentes, destacó Daily Mail.

De esta forma se completa la familia de Rod Stewart, con sus 8 hijos y sus 5 madres con quienes aún mantiene una buena relación, lo que se refleja a través de las múltiples fotografías que los miembros de su familia suben a redes sociales, donde siempre se le ve tratando de estar presente en la vida de todos.

Aunque Rod Stewart tiene 76 años y muchos pensarían que estaría listo para jubilar, la realidad es que está muy lejos del retiro, ya que hace sólo unos días anunció el lanzamiento de un nuevo disco denominado “The Tears of Hercules”.

Según indicó EFE, el nuevo trabajo, que es el 31º álbum de estudio que presenta el artista, sería a juicio del mismo músico uno de sus mejores trabajos, indicando que saldrá a la venta el 12 de noviembre.

Ladies & gentlemen, exciting news!

My new album, THE TEARS OF HERCULES will be available on CD, vinyl & digitally on Nov 12th.

I’ve never said this before about any previous efforts, but I believe this is by far my best album in many a year.

Pre-order: https://t.co/d2tvBAzha4 pic.twitter.com/aftLNacmzf

— Sir Rod Stewart (@rodstewart) September 16, 2021