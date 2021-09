La modelo Linda Evangelista (56), una de las grandes estrellas de las pasarelas en los años 90, afirmó que quedó “permanentemente deforme” luego de un procedimiento cosmético que salió mal.

A través de Instagram, la modelo que hizo su carrera al lado de Kate Moss y Naomi Campbell, afirmó que se sometió a un procedimiento conocido como “CoolSculpting”.

Este básicamente lo que hace es congelar la grasa del cuerpo que se desea eliminar, actuando de forma controlada sobre el tejido. Si bien no hace perder pesos, sí permite perder volumen.

El problema, es que la modelo sufrió complicaciones que terminaron por alterar su apariencia. “Hoy di un gran paso para corregir un error que sufrí y que mantuve para mí por cinco años”, comenzó.

“Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado en un buen rato, mientras que la carrera de mis compañeras han prosperado, la razón es que he sido brutalmente desfigurada por un procedimiento de CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que prometía”, sentenció.

“(Este) Incrementó y no disminuyó mis células de grasa y me dejó permanentemente deforme incluso después de dos dolorosas y poco exitosas cirugías de corrección“, añadió.

“Me dejaron, como lo describen los medios, ‘irreconocible"”, aseveró.

“Un riesgo del que no estaba consciente”

Según Evangelista, desarrolló un problema conocido como hiperplasia adiposa paradójica, “un riesgo del que no estaba consciente antes de someterme al procedimiento”.

La HAP produce que en lugar de encogerse la grasa, esta se expanda y se endurezca en un bulto. “No solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo o depresión profunda, tristeza profunda y las profundidades más bajas de autodesprecio. En el proceso, me he convertido en una reclusa”, añadió.

La modelo anunció que está presentando una demanda contra los responsable que busca “no sólo seguir adelante para deshacerse de la vergüenza y hacer pública su historia”, sino porque “estoy cansada de vivir de esta forma”.

Cabe destacar que la última vez que la modelo fue vista en un evento público fue en 2015. Su Instagram, en tanto, está llena de fotos de recuerdo e imágenes donde ella no aparece.

“Me gustaría salir por la puerta con mi cabeza en alto, a pesar de no lucir como siempre”, cerró.