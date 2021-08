La actriz Emily VanCamp dio a luz a su primera hija, a la que bautizó Iris.

La intérprete mejor conocida como la agente Sharon Carter por su rol en las cintas de Marvel, dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

“Bienvenida al mundo nuestra pequeña y dulce Iris. Nuestros corazones están llenos de amor”, escribió junto a una selección de foto.

La bebé es la primera hija de la artista y su esposo Josh Bowman, con quien lleva 10 años de relación.

Emily jamás confirmó públicamente su embarazo, pero hace algunos meses habló sobre cómo la pandemia y cuarentena le había permitido pasar más tiempo con su pareja.

“Venía de hacer dos trabajos al mismo tiempo: estaba haciendo El halcón y el soldado de invierno y El residente, como que quemaba la vela en ambos extremos”, reveló a PEOPLE.

“Así que el comienzo [del encierro] fue muy bienvenido. Yo estaba como, ‘Está bien, en realidad puedo dormir un poco’, lo cual fue increíble. Solo poder disfrutar de la tranquilidad, disfrutar de mi esposo y mi perro, disfrutar estar en casa, cosas que no había tenido durante mucho tiempo. No lo daba por sentado en absoluto. Me encantó cada segundo”, añadió.

VanCamp y Bowman se conocieron mientras trabajaban en la serie Revenge, en 2011, pero se casaron en 2018.