El rapero estadounidense Eminem lanzó de sorpresa un nuevo álbum esta semana, titulado Music To Be Murdered By — Side B.

Este método de publicar un disco sin anunciarlo ha sido usado por varios músicos destacados en los últimos años, tales como Beyoncé y Taylor Swift. El mismo Eminem ya había hecho esto con sus dos LP anteriores.

Entre todas las canciones, hay una que ha llamado mucho la atención de los fans porque incluye una frase que es una disculpa directa que Eminem debía a la cantante Rihanna.

Hace un año, en noviembre de 2019, se filtró una versión no publicada de su canción Things get worse (Las cosas empeoran), en que él decía: “Of course I support Chris Brown/ I’d beat a bitch down, too” (Por supuesto que apoyo a Chris Brown / Yo también golpearía a una perra).

Los polémicos versos hacían referencia a la golpiza que Rihanna sufrió en 2009 en manos de su expareja, Chris Brown.

Ahora, al fin Eminem se ha disculpado, según informa la revista estadounidense Entertainment Weekly, esta vez en su canción Zeus, donde dice: “But me, long as I re-promise to be honest / And wholeheartedly, apologies, Rihanna / For that song that leaked, I’m sorry, Ri / It wasn’t meant to cause you grief. Regardless, it was wrong of me.”

En español, esto se traduce como: “Pero yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpa, Rihanna / Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri / No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estuvo mal de mi parte”.

Eminem y Rihanna colaboraron juntos en el mega hit Love The Way You Lie, lanzado en 2010 en el álbum del rapero Recovery, he incluso se fueron juntos de gira en 2014 en el The Monster Tour. Por lo mismo, fue un shock inmenso para sus fans cuando se filtró la controversial letra.