VTR emitió un comunicado donde indican que entregarán todos los antecedentes que requiera el Sernac, para demostrar que no han realizado publicidad engañosa.

La empresa de telecomunicaciones VTR emitió una declaración pública la tarde de este martes, donde responde al oficio presentado por el Sernac sobre publicidad engañosa en el Plan Stream TV Plus.

En detalle, el Sernac emplazó a la empresa de telecomunicaciones por el servicio “Stream TV Plus”. Detectó una publicidad donde ofrece plataformas (como, Prime Video, Universal+, Mega Go, entre otras) sin costo adicional. No obstante, clientes estarían acusando que ello no es tal.

“La indagatoria se centra en la publicidad de este servicio, la cual promociona la incorporación gratuita de ocho plataformas de streaming: Max (ex HBO Max), Prime Video, Universal+, Mega Go, Atresplayer, Cindie, Edye y Riivi”, indicó el Sernac.

Tras esta situación, desde VTR emitieron un comunicado, donde indican que entregarán todos los antecedentes que pida el Sernac y descartan que haya existido publicidad engañosa durante la extensión de esta promoción.

“Entregaremos todos los antecedentes que requiere Sernac a través de dicho oficio y que avalan que desde el 1 de marzo de este año, los clientes de televisión digital de VTR tienen incluido como beneficio en sus planes acceso a 8 plataformas de streaming: Max, Prime Video, Universal+, Mega Go, Atresplayer, Cindie, Edye y Riivi”, señala el comunicado.

“Respecto a los casos de clientes que señalan que no han podido acceder al beneficio, estamos contactando a cada uno para orientarlos y solucionar su problema a la brevedad”, agrega VTR.

Asimismo, la empresa afirma estar a disposición de cada cliente que tenga problemas para adquirir el pack en cuestión o acceder a alguna de las plataformas de streaming incluidas en la promoción.

“De igual forma en el caso de que algún cliente presente inconvenientes, estamos a su disposición para solucionar cada una de sus inquietudes a través de nuestros canales de atención”, cierra el comunicado.