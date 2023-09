Llega septiembre y los emprendedores se alistan para participar de las diversas ferias y fondas que se realizan a nivel nacional.

En este contexto es que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) recordó que para aquellos que todavía no inician actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), existe una alternativa con la cual se puede participar de ferias esporádicas (como las fondas) de manera extraordinaria.

Esta alternativa se trata de la “Tasación de Actividades Esporádicas (TAE)”, la que permite participar y comercializar productos en este tipo de actividades, solamente pagando un Impuesto al Valor Agregado (IVA) “tasado” por las ventas proyectadas para dicho evento.

A su vez, quienes realicen este trámite podrán usar sin problemas máquinas de pago para concretar sus ventas.

¿Cómo acceder al beneficio?

La Defensoría del Contribuyente explica que, al comienzo de la feria en la que va a participar, la persona debe contar con un capital inicial no superior a las 25 UTM; luego ingresar a la web del SII, seleccionar la opción “servicios online”, “impuestos mensuales”, “asistente para cálculos” y “Calculadora de Giros por Tasaciones Esporádicas”.

De esta forma se puede autodeterminar el IVA generado por la participación en las distintas ferias y fondas a nivel nacional.

Desde el organismo destacan que para acceder a esta modalidad se debe contar previamente con el permiso y/o patente municipal correspondiente.

Dependiendo de la tasación que realice sobre sus compras y ventas, se pagará el giro del impuesto correspondiente y generar el certificado que se debe exhibir en el stand mientras dure el evento respectivo.

El mismo se calcula en base al 100% de los derechos municipales o al 100% del valor canon de arriendo o subarriendo, y con un mínimo de 2 UTM.

Máquinas de pago electrónicos

Para quienes posean una operadora de tarjetas como Transbank, SumUp, Getnet, entre otras, este beneficio les ayuda a poder operar sin preocupación de una fiscalización que podría acarrear multas o sanciones, en caso de no contar con la autorización correspondiente.

“Las operaciones que se realicen con estos dispositivos quedan cubiertas, siempre y cuando se haya realizado el trámite de tasación de actividades esporádicas, sin tener que declararlas, con la condición de que se realicen en la feria ocasional por el período autorizado”, dijo el defensor nacional del contribuyente, Ricardo Pizarro.

En el caso contrario; aquellas personas que usen estas máquinas y que no cuenten con el permiso antes mencionado, o que no hayan iniciado actividades ante el SII, se arriesgan a que la autoridad fiscalizadora las sancione, debido a que, según explicó el defensor del Contribuyente, no estarían pagando ni declarando el IVA (Formulario 29).

Más detalles a considerar

Pizarro añade, como dato importante a considerar, de que el “trámite hay que realizarlo por cada feria o evento ocasional en el que participen, no existiendo un número predeterminado de veces en que se puede participar en este tipo de actividades durante un año calendario”.

Aunque suene reiterativo, el defensor reitera que la Tasación de Actividades Esporádicas “aplica sólo para quienes no han iniciado actividades. Las personas que sí están formalizados ante el Servicio de Impuestos Internos, en actividades de 1ª categoría afectas a IVA (comercio, industria, servicios, etcétera) sólo deben dar aviso a través de una petición administrativa indicando el lugar en el que estará ubicada la feria y entre qué fechas funcionará”.

Finalmente, recalca en que el beneficio no reemplaza el inicio de actividades económicas ante el SII para ventas regulares.

“Si usted es emprendedor que vente en forma habitual, su obligación tributaria es formalizarse. Además, podrá acceder a los beneficios que conlleva la formalización como acceso a financiamiento, posibilidad de postular a capitales estatales, mayor accesibilidad a permisos municipales y emisión de facturas y boletas, entre otros”.