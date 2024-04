Luciano Cabral se ha convertido, gracias a sus brillantes presentaciones con la casaquilla de Coquimbo Unido, en una de las máximas figuras del Campeonato Nacional 2024.

El mediocampista ofensivo atraviesa el mejor momento de su carrera y los hinchas lo piden para La Roja de Ricardo Gareca. Incluso, el argentino-chileno estuvo cerca de llegar a Colo Colo a comienzos de año.

Además, el otrora seleccionado nacional Sub 20 viene de hacer un golazo el fin de semana en la victoria de los ‘piratas’ por 2-1 sobre Everton en Viña del Mar. Un tanto ya postulado al mejor del año en el fútbol chileno.

El ‘10’ aurinegro no deja de seducir en el fútbol criollo e incluso se rumoreó que Aníbal Mosa, flamante presidente de Blanco y Negro, lo quiere como el primer refuerzo de su nueva gestión en la concesionaria alba.

Sin embargo, el periodista Manuel de Tezanos aseguró tener información privilegiada sobre el futuro del volante de 29 años y sorprendió con el que podría ser su próximo destino.

“Tengo información. Según lo que me contaron, y no gente de La U, un pajarito que no veía hace mucho tiempo me dijo que Cabral va a La U y no a Colo Colo. Eso es lo que pasa cuando suspenden partidos y uno se encuentra con gente”, indicó en su programa ‘Tarde pero al Balong’.

Cabral finaliza contrato con Coquimbo Unido en diciembre próximo. Sin embargo, la regencia aurinegra no descarta dejar partir a mitad de año a su ‘estrella’ con el fin de recuperar la inversión e incluso obtener ganancias.

El oriundo de General Alvear registra siete goles y cinco asistencias en 45 partidos con los ‘piratas’, donde llegó en diciembre de 2022.