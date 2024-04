La mañana de este lunes se estrenó el tráiler de Mufasa: The Lion King, la precuela del clásico de Disney, El Rey León.

La película, dirigida por Barry Jenkins, contará con una gran carpeta musical, al igual que la versión original de 1994 y la de 2019.

Esta nueva entrega estará enfocada en Mufasa, padre de Simba, un huérfano que llegó a convertirse en uno de los mayores gobernantes de la Sabana. El primer póster de la película consigna “Huérfano, forastero, rey”.

La voz estará a cargo de Aaron Pierre (Brother y Genius), mientras que el papel de su malvado hermano Scar estará en manos de Kelvin Harrison Jr (El juicio de los 7 de Chicago).

Sin embargo, vuelven dos de los personajes más queridos de la saga: Timón y Pumba. Al igual que en la versión live action de 2019, que fue dirigida por Jon Favreau, estos serán interpretados por Billy Eichner y Seth Rogen.

Según The Hollywood Reporter, dicha película recaudó $1.7 millones de dólares en la taquilla global.

El mismo medio añade que Jenkins estuvo a inicios de mes en la CinemaCon en Las Vegas, para presentar el primer avance de la película a los propietarios de cines, donde les dijo que “es una aventura expansiva (…) el público puede esperar muchas cosas con esta película: una historia épica y una comedia con muchas caras familiares”.

Se espera también un gran reparto de canciones. No hay que olvidar que la película original de 1994 se llevó dos premios Oscar: Mejor Banda Sonora para Hans Zimmer y Mejor Canción Original para Elton Jhon y Time Rice, por Can You Feel the Love Tonight.

Revisa el tráiler completo de Mufasa: The Lion King, que se estrenará el próximo 20 de diciembre: