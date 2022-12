La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas inició el debate sobre la idea de un “autopréstamo” desde los fondos de pensiones, con el Gobierno cerrando la puerta a la opción de un 100% de los ahorros disponibles.

Diputados oficialistas y de oposición criticaron los impactos negativos del proyecto, y pidieron al Ejecutivo hacerse cargo de medidas de apoyo económico para los hogares.

Cabe mencionar que la sesión fue breve y no contó con la presencia del Ministerio de Hacienda, pero finalmente se expusieron las posturas respecto a la idea de un “autopréstamo” desde los fondos de pensiones que, formalmente, comenzó su discusión en la comisión de Constitución de la Cámara.

Tampoco estaba la diputada Pamela Jiles, por lo cual solo había dos de los autores de los tres proyectos en discusión. Dos que proponen un autopréstamo por el 100% de los recursos, y uno más acotado, del 15%.

Quien defendió esta iniciativa fue el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, que además de argumentar la pertinencia de este proyecto en consideración al contexto económico, dijo que es muy distinto a la idea de un retiro, porque se trata de una idea más acotada, y que en ese sentido no va a generar presión inflacionaria.

“La gracia del autopréstamo es que es menor, porque hay una devolución de los fondos”, precisó el parlamentario en cuanto a la inflación.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, rebatió esto último, por lo que descartó de plano la idea de un autopréstamo del 100%. Respecto de la iniciativa más acotada, la secretaria de Estado dijo que la van a analizar, pero priorizando el autopréstamo que el Gobierno está impulsando.

Esta propuesta tiene un límite menor, pero además tiene un impacto financiero mucho más acotado -hasta 5% del total con tope 30 UF- incluso en comparación con el proyecto del PDG.

“(…) El autopréstamo que propone el Ejecutivo, es un autopréstamo acotado con reintegro y con reglas”, explicó la ministra.

Proyectos de autopréstamo de fondos de pensiones

Pese a que existen matices, entre los expertos la iniciativa no gusta. Más temprano se retomó la discusión de la reforma de pensiones en la comisión de Trabajo de la Cámara, donde hubo comentarios de Paula Benavides, economista y directora ejecutiva de Espacio Público, específicamente sobre este punto.

En tanto, desde el Congreso se está pidiendo que La Moneda sea quien impulse medidas de apoyo económico.

Esto lo mencionó el diputado socialista, Leonardo Soto, y también Jorge Alessandri (UDI), quien de hecho recordó lo que decían en el oficialismo el 2021, sobre el rol del Estado.

“Este proyecto promueve que las personas puedan retirar de sus fondos para la vejez, algunos dineros para enfrentar esta crisis. Es decir, que la paguen los mismos trabajadores. Creo que como solución económica es la peor”, manifestó Soto.

En conversación con el programa Podría Ser Peor de La Radio, el diputado Víctor Pino (ex PDG) dijo que “la mayoría de las personas retirarían dinero para pagar deudas, lo cual no es lo ideal. El Gobierno hoy no está entregando ayudas concretas y pagar las deudas te permite tener una tranquilidad”.