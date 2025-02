La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema confirmar la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancionó al Canal del Fútbol (CDF, hoy TNT Sports) por abuso de posición monopólica en el mercado de transmisión de partidos de fútbol, imponiéndole una multa récord de más de US$27 millones. La FNE argumentó que CDF impuso prácticas anticompetitivas desde 2006 al limitar promociones de los cableoperadores y exigir la distribución de señales específicas. Además, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema revisar dos prácticas que el TDLC permitió a CDF mantener: fijación de precios mínimos y limitación de promociones. El Sub Jefe de la División de Litigios de la FNE destacó la gravedad del caso, comparándolo con un caso de colusión, señalando que el abuso de posición dominante puede ser igual o más serio que una colusión.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió a la Corte Suprema que confirme la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde se sancionó al Canal del Fútbol (CDF, hoy TNT Sports) por abuso de posición monopólica.

Fue en mayo de 2024 que se dictó la condena debido a la situación descrita respecto al mercado de transmisión en vivo y en directo de los partidos del Campeonato de Fútbol Profesional.

La multa es de 32 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a más de US$27 millones, marcando un récord como la más alta impuesta a una empresa hasta la fecha, siendo solo superado por el conjunto de multas -hasta el momento, solo solicitadas- al denominado como “cartel de casinos”.

FNE pide confirmar histórica multa a CDF

El caso data desde 2020. En él, la FNE sostuvo ante el Tribunal de Libre Competencia que CDF imponía límites y controles a las empresas de televisión por cable, respecto a las promociones que podían dar a los clientes.

También habría exigido -entre otras cosas- que los cableoperadores tuvieran que adquirir y distribuir la señal CDF Básico a todos sus clientes para así poder acceder a CDF Premiun y/o CDF HD, además de la fijación de un número mínimo de abonados garantizados arbitrarios.

La empresa, que ahora opera bajo el nombre de TNT Sports, habría comenzado a incurrir en “una serie de cláusulas lesivas para la competencia” desde el 2006 y en forma “paulatina y permanente”, señaló la FNE en un comunicado.

Ahora bien, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema que confirme la sentencia del TDLC, pero también pidió que acogiera un recurso contra la propia sentencia, respecto a dos prácticas que el Tribunal le permitió mantener a CDF.

Se trata de “la fijación de precios mínimos de reventa y la limitación de las promociones que los cableoperadores pueden efectuar respecto de las señales CDF Premium y/o CDF HD”.

Al respecto, el Sub Jefe de la División de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, dijo ante la Tercera Sala de la Suprema que es “uno de los casos de mayor gravedad del último tiempo, no solo porque el TDLC impuso la multa más alta que ha fijado, sino que también porque condenó a un monopolio que abusó de su posición dominante al establecer no una, sino que cuatro prácticas anticompetitivas”.

“Un abuso de posición dominante puede ser tanto o más grave que una colusión en un caso concreto”, agregó Aguilera.