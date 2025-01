En Estados Unidos, los términos diversidad, equidad e inclusión (DEI) se han politizado de tal manera, que grandes empresas como McDonald’s, Walmart, Boeing y Ford están rebajando el tono de sus políticas sobre estos temas: algunas han dicho, derechamente, que ya no quieren ser apuntadas como “woke”.

Esto no significa necesariamente que las empresas ya no se preocupen por estas cuestiones, sino que lo que hacen es replantearse sus estrategias para no meterse en líos.

Ello se debe al aumento de demandas y campañas en internet por parte de conservadores, que alegan discriminación inversa.

“Todos los líderes empresariales se enfrentan al hecho de que los temas DEI en 2025 van a ser mucho más controvertidos, supondrán un mayor riesgo y es algo que tienen que gestionar”, explica Lily Zheng, especialista en DEI que se autodefine como persona “no binaria”.

“Woke” es un concepto que inicialmente se utilizó para describir a personas que estaban conscientes de los problemas sociales, políticos, raciales, de inclusión, entre otros. Se utilizó después, por tanto, para aludir a aquellos que cuestionan los paradigmas. Para algunos, ser “woke” es también “ser algo hipócrita, creerse moralmente superior e intransigente, al intentar imponer ideas al resto, sin aceptar contras”.

¿Qué es DEI y a quién beneficia?

En las últimas décadas, y especialmente desde el movimiento Black Lives Matter en 2020, los temas DEI han florecido en todo Estados Unidos.

Muchas empresas han llevado a cabo formación para identificar prejuicios, programas para grupos infrarrepresentados, prácticas de contratación de diversidad y criterios de promoción transparentes.

El objetivo de las políticas DEI es crear entornos justos no solo en los lugares de trabajo, sino también en la educación y las instituciones.

Al abordar las desigualdades sistémicas y la discriminación, fomentan la representación y la participación de personas de distintos géneros, razas, capacidades, orientaciones sexuales y otros marcadores de identidad.

David Glasgow, director ejecutivo del Centro Meltzer sobre Diversidad, Inclusión y Pertenencia de la Universidad de Nueva York, subraya que las iniciativas DEI consisten en “crear igualdad de condiciones para todos”.

“Aparte de razones morales, las políticas DEI también tienen un interés comercial”, explica Glasgow.

Los estudios demuestran que aprovechar un abanico más amplio de talentos conduce a una mayor innovación y creatividad. Además, ayuda a las empresas a llegar a una base de consumidores más diversa.

Efecto dominó

Los avances se suceden, pero no todo el mundo aplaude las políticas DEI.

“Desde la decisión del Tribunal Supremo sobre discriminación positiva, en junio de 2023, se ha producido un aumento significativo de las demandas contra las medidas DEI”, afirma Glasgow.

La sentencia declaró inconstitucionales las admisiones basadas en raza en colegios y universidades. Eso tuvo un efecto dominó en todos los sectores.

Activistas anti-DEI como Robby Starbuck atacan este tipo de iniciativas sin descanso. En noviembre de 2024, incluso se atribuyó el mérito de acabar con el programa DEI de Walmart.

Por su parte, Stephen Miller, antiguo asesor político de Donald Trump y nuevo candidato a su gabinete, ha presentado demandas, incluso contra Meta y Amazon, alegando que las iniciativas DEI discriminan a los blancos.

Algunas de estas demandas han tenido éxito. En septiembre, el Fearless Fund acordó cerrar permanentemente su programa de subvenciones para empresarias negras como parte de un acuerdo con un grupo conservador dirigido por el activista Edward Blum. La demanda alegaba que el programa violaba la Ley de Derechos Civiles de 1866, al discriminar por motivos de raza.

Glasgow cree que, cuando Trump asuma el cargo en enero, este tipo de demandas podrían ganar aún más fuerza: “Va a nombrar a más jueces con interpretaciones conservadoras de la ley antidiscriminación. Por lo tanto, algunas de las demandas que estamos siguiendo, supongo que se resolverán de manera anti-DEI”.

Lily Zheng, de DEI, cree que algunos líderes empresariales tienen miedo en este contexto, y temen “estar tomando decisiones que, por desgracia, van a tener un gran impacto probablemente en su cuenta de resultados, en la reputación de su marca, en la retención de sus empleados, en su moral”.

¿Una cuestión de cambio de marca?

Según un estudio llevado a cabo por la organización de investigación empresarial sin ánimo de lucro The Conference Board, la gran mayoría de las empresas estadounidenses siguen aplicando políticas DEI. Y alrededor del 80% de las empresas encuestadas tienen previsto mantener o aumentar sus recursos destinados a DEI en los próximos tres años.

Especialistas como Lily Zheng creen que existen empresas que están retrocediendo en sus compromisos DEI, pero que, al mismo tiempo, siguen defendiendo sus valores. “El grueso de estos compromisos no parece estar cambiando”, afirma Zheng.

Pocas semanas después de la victoria electoral de Donald Trump, Walmart actualizó su sitio web y sustituyó el apartado que llamaba “Pertenencia, diversidad, equidad e inclusión” simplemente por “Pertenencia” (Belonging).

Para Zheng, la ausencia de objetivos claros en torno a las políticas DEI “podría dar lugar a una reducción de las inversiones”; y si los líderes dudan en adoptar una postura y expresar su compromiso con estos valores, advierte, “podríamos perder el control de la narrativa”.