Robby Starbuck, el influencer conservador que presiona a empresas de EE.UU para bajar políticas "woke"

En el último año, una serie de empresas en Estados Unidos comenzaron a dar pie atrás a medidas progresistas luego de haber sido boicoteadas por el influencer Robby Starbuck.

¿La más reciente de ellas? La multinacional, Walmart, anunció esta semana que desmantelará gradualmente sus programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas como DEI en inglés.

Starbuck se atribuyó los cambios que aplicará la empresa luego de asegurar que conversó con sus ejecutivos, tras presionarlos con que estaba trabajando en contenido contra sus políticas. Algo que en su historial no resulta descabellado; ya ha presionado a al menos a una docena de compañías estadounidenses.

Luego que se hiciera pública la decisión de Walmart, el “agitador anti-DEI” como lo llamó el New York Times en un artículo, recurrió a X (su canal predilecto para la difusión de su contenido e ideales) para compartir su felicidad.

“Debo reconocerles un gran mérito a sus ejecutivos porque esto generará ondas de choque en todo el mundo corporativo de Estados Unidos. Esta es la mayor victoria hasta ahora de nuestro movimiento para terminar con la concienciación en el mundo corporativo de Estados Unidos”, sostuvo.

MASSIVE news: Walmart is ending their woke policies. I can now exclusively tell you what’s changing and how it happened.

Last week I told execs at @Walmart that I was doing a story on wokeness there. Instead we had productive conversations to find solutions.

Below are the… pic.twitter.com/BD02xJQ0X2

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 25, 2024