Una visita de primer nivel en el ámbito económico llegará a nuestro país, con el fin de reunirse con sus homólogos nacionales y actores del sector privado en relación a la transición energética, energías renovables y minerales críticos como el cobre y el litio.

Se trata nada más y nada menos que de Janet Yellen, actual Secretaria del Tesoro estadounidense, encargada de manejar los asuntos de la economía del país norteamericano en base a las políticas definidas por el gobierno del militante Demócrata Joe Biden.

¿Quién es Janet Yellen?

Janet Luise Yellen nació en Brooklyn, Nueva York, específicamente en Ray Ridge en 1946.

Hija de maestra de primaria, Anna Ruth, y un médico, Julius, obtuvo un doctorado (PhD) por la Universidad de Yale. Fue profesora asistente de la prestigiosa Universidad de Harvard hasta 1976, cuando comenzó a trabajar en la Junta de la Reserva Federal (Fed), institución que cumple las funciones de un banco central y que actualmente está bajo la dirección de su homólogo, Jerome Powell.

Según se detalla en su biografía en la web del Departamento del Tesoro (U.S. Department of the Treasury), fue en 2010 que el presidente Barack Obama la nombró Vicepresidenta de la Fed).

Cuatro años después, Yellen fue la encargada de liderar la institución monetaria durante el 2do mandato de Obama y parte del gobierno de Donald Trump, hasta 2018.

Para la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Janet Yellen fue nominada para estar al frente de la Secretaría del Tesoro. “Ella ha tenido una carrera enfocada en el desempleo y la dignidad del trabajo (…) Comprende qué significa que las personas y sus comunidades tengan buenos y decentes trabajos”, expresó Biden según recoge el Departamento del Tesoro.

Fuera de su vida en la política, la estadounidense ha participado como consultora y colaboradora en diversas instituciones privadas y públicas, además de recibir distintas distinciones académicas y títulos honorarios.

Agenda

Según recogió Diario Financiero, la representante, quien se encuentra quinta en la línea de sucesión presidencial por detrás del secretario de Estado, Antony Blinken, llegaría a nuestro país el viernes 1 de marzo.

Durante aquél día sería recibida por el presidente Gabriel Boric en La Moneda. También está contemplada una reunión con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; y con representantes de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham Chile).

Para el día siguiente viajará a Antofagasta y visitará las instalaciones de litio de Albemarle, donde daría un discurso sobre el compromiso de la administración de Joe Biden sobre reforzar la seguridad energética mundial, el desarrollo de cadenas de suministro limpias, entre otros aspectos.