La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitará Chile la próxima semana en un viaje destinado a fortalecer los vínculos con una nación rica en minerales críticos.

Mientras esté en Santiago, Yellen se reunirá con sus homólogos y el sector privado “para profundizar la relación económica bilateral entre Estados Unidos y Chile, centrándose en la importante contribución de Chile a la transición verde, incluidas sus políticas internas para incentivar la energía renovable y su papel como proveedor de minerales críticos”, dijo el Departamento del Tesoro (US Department of the Treasury) el miércoles en un comunicado.

Asegurar el suministro de minerales críticos ha sido una prioridad para EEUU en su intento de reducir la dependencia de China, que domina la cadena de valor de muchos metales clave, incluidos los necesarios para la transición energética.

Por su parte, el Gobierno chileno está buscando atraer capital extranjero para ayudarle a aprovechar más de las mayores reservas de litio del mundo y avanzar en la cadena de suministro de baterías.

Acuerdo de libre comercio

El acuerdo de libre comercio del país con EE.UU. significa que Chile podría beneficiarse del programa de estímulo ecológico del presidente Joe Biden, ya que los materiales producidos en Chile califican para recibir incentivos para fabricar más vehículos eléctricos en Norteamérica.

Yellen viajará a Santiago después de asistir a una reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20 en São Paulo a principios de la próxima semana, dijo el Tesoro.