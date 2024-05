¡Niñas y niños tenemos derechos! es la muestra de María Jesús Guarda y Karina Letelier que acaba de abrir sus puertas en el Centro Cultural La Moneda (CCLM). Esta corresponde al proyecto ganador del Concurso: Infancias y Derechos Humanos en Galería Cero, que realizó el centro junto con el Fondo de Cultura Económica (FCE), el año pasado.

Las autoras de ¡Niñas y niños tenemos derechos!, María Jesús Guarda y Karina Letelier, diseñadoras e ilustradoras (con la colaboración del diseñador Paulo Letelier), apostaron por una interpretación libre de la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, que Chile ratificó al año siguiente, para crear la exposición: un periplo colorido e interactivo, dividido en cinco zonas, que tiene como protagonistas a diferentes animales (flamencos, pájaros, peces, etc.), con diversos paisajes de fondo, dioramas y relieves, entre otros elementos que invitan a jugar y aprender.

¡Niñas y niños tenemos derechos! es la primera exhibición de la Galería Cero nacida de una convocatoria pública y la quinta que se monta en la sala, desde que esta se inauguró en 2019. Recientemente se había expuesto Había una vez… en Dinamarca, que abordaba el desarrollo de la ilustración infantil danesa, con los cuentos de Hans Christian Andersen como punto de partida. La muestra recibió a más de 37.700 visitantes.

Derechos de los niños

La iniciativa (a la que se presentaron 24 portafolios) surgió como parte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El llamado era dar con una propuesta que brindara una reflexión crítica y original sobre los derechos de los niños. Cómo se piensan y articulan y, de paso, cómo se proyectan en el futuro. También era una forma de reafirmar el respeto de los Derechos Humanos, la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y el anhelo de que lo que ocurrió no se repita.

El resultado es un montaje con una pregunta que se reitera a lo largo del periplo: “Y tú, ¿qué ves?”. A partir de ella, chicos y grandes pueden tomar contacto con los distintos aspectos y conceptos que engloban los derechos universales de los niños, tanto a nivel individual como social. Entre otras cosas, que estos tienen “derecho a ser cuidados y protegidos; a jugar, a desarrollarse y a crecer en un ambiente sano y, también, a dar su opinión y a ser escuchados”.

Regina Rodríguez, directora ejecutiva del CCLM, dijo durante la inauguración, el 4 de mayo pasado, que “hoy la muestra adquiere un sentido de futuro. Trabajamos para que los Derechos de niños y niñas sean reconocidos y respetados porque de ese modo estamos reforzando las bases de nuestra convivencia en sociedad, los principios de la democracia. El respeto de estos derechos comienza por la familia y sigue con la escuela, la vida en comunidad y la sociedad en su conjunto. Estoy convencida que invertir en los niños desarrolla valores de no violencia y abre caminos para una sociedad en la que todos tengamos cabida en la diversidad”.

Las creadoras

María Jesús Guarda (1984) estudió diseño en la Pontificia Universidad Catoìlica de Chile (UC). Es diseñadora y magíster en Ilustración por la University of the Arts London y en Ilustración de Libros Infantiles por la Cambridge School of Arts. Actualmente trabaja como ilustradora independiente y docente en el Diplomado de Ilustracioìn de la Escuela de Arte UC. En 2018 obtuvo el primer lugar en Macmillan Prize for Illustration. Antes, en 2012, fue finalista de la 55ª versión de exposición de ilustradores de la Feria del libro infantil de Bolonia. Como ilustradora y escritora de libros-álbumes recibió la Medalla Colibrí de IBBY Chile por Paloma Voló, en 2022, y, en 2024, ingresó a la lista de honor de IBBY internacional.

Karina Letelier (1976) estudió diseño en Comunicación Visual en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Es diseñadora, ilustradora y magíster en Animación por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, España. Trabaja como docente universitaria y como ilustradora independiente, principalmente de libros infantiles que han sido traducidos a distintos idiomas. En 2021 se adjudicó la Medalla Colibrí en la categoría No Ficción Juvenil, IBBY Chile por el libro En marcha, movimientos sociales de ayer y hoy. En 2023, su libro La mejor mascota del mundo figuró como uno de los títulos Recomendados del Premio Fundación Cuatrogatos. Ese año y en 2024 ella fue finalista de la exposición de ilustradores de la Feria del libro infantil de Bolonia.