La noche de este lunes en el mítico museo de arte metropolitano de Nueva York se llevó a cabo la esperada MET Gala que tuvo a varios invitados de lujo y otros debutantes, ese fue el caso del grupo de música pop coreano Stray Kids, quienes acudieron como embajadores del diseñador Tommy Hilfiger.

Junto al modisto llegó la agrupación conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Pese a que se trataba de su primera vez en la alfombra de la Met, los artistas no decepcionaron e incluyeron un “reveal” a la subida de las escaleras donde mostraron sus atuendos reales que se escondían debajo de los grandes abrigos de la marca que vestían.

Sin embargo, el paso de Stray Kids por la alfombra será algo que difícilmente olvidaran gracias a los fotógrafos de la MET Gala. Es bien sabido que suelen ser agresivos e irrespetuosos a la hora de dar indicaciones en estas instancias, esto sin contar los gritos.

No obstante, en esta ocasión la agrupación coreana no solo recibió instrucciones, sino que también comentarios racistas y que hacían alusión a su “falta de expresividad” y “emocionalidad”.

Tal como lo muestran varios registros extraídos de la transmisión oficial en Twitter y TikTok, principalmente, los fotógrafos no dudaron en quejarse sobre las posiciones que tomaban los jóvenes o de que debían tomarles nuevamente fotos cuando revelaron sus atuendos.

“Nunca había visto caras sin tanta emoción, parecen robots”, se le oye decir a uno de los fotógrafos. “¡Oh no! Tendremos que tomar las fotos nuevamente, hicieron revelación (del atuendo)”, se queja otro.

“¡Todos salten!”, les grita uno mofándose de su sincronía y haciendo alusión a que se veían “robóticos”, con la intención de notar si realmente eran humanos. “¿Cómo se dice rojo en coreano?”, se oye decir a otro.

Cabe mencionar que todos los integrantes hablan inglés y uno de ellos es australiano. El momento causó gran molestia entre los fanáticos de la agrupación, quienes compilaron y tradujeron el momento.