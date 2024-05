Luz roja en Las Condes: la pugna legal que rodea la mantención de semáforos

Las Condes es una de las comunas que tiene la mayor cantidad de semáforos del país. Además de los convencionales de 2, 3 o 4 tiempos, la comuna ha implementado innovaciones como los “anti despistados”: un sistema de semaforización que se encuentra en el suelo, diseñado para que las personas que están absortas en sus teléfonos móviles no tengan que soltarlos mientras cruzan la calle.

Un servicio casi premium para una de las comunas más ricas de Chile.

Sin embargo, como ha sucedido en el último tiempo a nivel municipal, detrás de las luces rojas, amarillas y verdes se escondería una serie de hechos que podrían llegar a establecer una trenza de corrupción, situación que indaga la fiscalía.

El conflicto es el siguiente.

La constructora Bramal –actual encargada de la mantención semafórica de Las Condes– ha acusado tanto ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como el Ministerio Público, irregularidades respecto a la licitación obtenida, y su relación con el anterior controlador de los semáforos en la comuna: Auter.

Es así como Bramal acusa la existencia de conflictos de interés entre la empresa y funcionarios de la Municipalidad, y de mantener Auter cierto poder económico sobre la licitación que no poseen, perjudicando directamente a los actuales operadores del sistema.

Bloqueos, concentración y poder

Las denuncias no se encuentran faltas de antecedentes, y es que las alcaldesas de Las Condes y Providencia, Daniela Peñaloza y Evelyn Matthei, ya habían encendido las alarmas sobre irregularidades en el rubro.

Las líderes municipales habían asistido a la FNE con anterioridad para presentar antecedentes que abrieran una investigación sobre un posible caso de monopolio en la entrega de servicios y mantención de semáforos y alertar sobre la poca presencia de competidores en el rubro, con uno de ellos en una posición de dominio.

De acuerdo a una denuncia presentada por la empresa Bramal –que actualmente mantiene los semáforos en Las Condes en la licitación de alrededor de 36 millones de pesos, adjudicada en 2022– ante la FNE, el 77,2% de controladores de la región metropolitana son de la marca Auter, el anterior dueño de la licitación de la comuna.

Esta empresa, Automática y Regulación S.A. (Auter), de acuerdo a su página web, ofrece servicios tanto de construcción, modificación y mantención de semáforos a lo largo de todo Chile, con sucursales en Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán y Puerto Montt.

Y Bramal los acusa de, a pesar de no haber ganado la licitación de semáforos en Las Condes, no estar completamente fuera de esta, manteniendo poder económico en el sistema de semaforización de la comuna.

Así fue como lo denunciaron Peñaloza y Matthei, que indicaron que sin importar quien tenga la actual licitación, cada vez que se requiere hacer una modificación en los controladores –como, alargar la duración de una luz–, hay que pagarle a Auter, al tener los aparatos que ellos instalaron “bloqueados” para otras empresas.

“Las tarjetas microprocesadores de los controles del fabricante Auter, están codificadas y con claves que no permiten su libre acceso y desarrollo de información. Ejemplo de esto es que los controles marca Auter no son configurables por terceros”, explicaron desde Bramal.

Agregaron que para modificar los 15 controladores que hay en Las Condes pertenecientes a una segunda empresa, Siemens, no han tenido problemas.

La validez de la multa

Con una pantalla de fondo que muestra un mapa con el estado de cada uno de los semáforos de Las Condes, los directivos de Bramal estudian el documento en que la Municipalidad les aplicó una serie de multas que ascienden a $157.390.395 pesos. ¿La razón? Haberse atrasado en los plazos de la implementación del sistema de monitoreo, que se indicaban en las bases de la licitación.

La multa está en discusión y no ha sido cursada, y su aplicación se examina en la FNE.

Bramal argumenta que la responsabilidad de los retrasos no recae en ellos, al ser consecuencia directa de los bloqueos en los semáforos por parte de Auter. A consecuencia de no poder acceder con facilidad a los controladores, tuvieron que realizar un proceso no previsto, que les tomó tiempo y plata, explican. La notificación alerta de un atraso de 432 días.

De acuerdo a sus cálculos, para poder desbloquear la posibilidad de realizar modificaciones en los 353 cruces que monitorean, tuvieron que realizar una inversión de casi 200 millones de pesos.

No obstante, desde Auter niegan que la situación sea así.

Cristian Reyes, abogado representante de Auter, afirmó que lo denunciado “es totalmente falso”, y que no existe un bloqueo de los controladores que haya impedido a Bramal realizar sus labores.

Para realizar reconfiguraciones simples, como acortar el tiempo de una luz roja, que son las que se requieren hacer de forma más frecuente, no hay costos adicionales, argumenta la empresa. Y que son las configuraciones de mayor complejidad, como agregar un viraje a la izquierda o cambiar una reversibilidad, las que requieren un costo de servicio de 20UF.

Además, hay un configurador de compra única que se puede utilizar para realizar modificaciones en todos los controladores del modelo de Auter, que incluso, fue cotizado en algún momento por el municipio de Providencia, según afirma la empresa. Este tiene un valor de aproximádamente 500UF, o sea, alrededor de 18,6 millones de pesos.

Reyes agregó que distintos competidores se han aprovechado de los tecnicismos y la desinformación del rubro para esparcir información errónea, y se ha ido generando una “leyenda negra” en torno a Auter, que los ha perjudicado al nivel de incluso tener menor participación en el mercado, perdiendo licitaciones que solían adquirir.

Desde la Municipalidad afirmaron que a pesar de las razones argumentadas por Bramal, ellos tienen la obligación de cursar la multa,y que se encuentran esperando el veredicto de la FNE para hacerlo de facto.

También negaron haber entregado una licitación engañosa, y que la municipalidad no tenía información que indicara que Bramal tuviese que hacer pagos extras para realizar su función.

La discusión es efectivamente muy técnica, y hoy la investigación la lleva la FNE.

Conflictos de interés con Las Condes

El fiscal Rogelio Erazio hoy lleva la investigación de uno de los 250 sumarios internos que se encuentran abiertos dentro de la Municipalidad de Las Condes, con el objeto de determinar si hay conflictos de interés entre Auter y la Dirección de Tránsito del municipio.

En una causa abierta en el Ministerio Público, se repite la denuncia, acusando Bramal de estar dos ex trabajadores de Auter desempeñando funciones que conflictúan el interés.

De acuerdo a los presentado, la actual Inspectora Técnica Municipal del contrato adjudicado, Natacha Jaña, se empleó con Auter durante el periodo 2016-2022.

“A pesar de haber hecho ver este evidente conflicto de interés al Municipio,

solicitándole el cambio del Inspector Técnico, este se negó al cambio. Con

posterioridad, y de manera verbal, indicaron que asumiría dichas funciones el Sr.

Javier Sandoval, sin perjuicio de ello, sigue siendo Natacha Jaña quien inspecciona,

envía instrucciones por correo, entre otras”, se lee en la denuncia.

Lo mismo ocurre con Luis Vergara, quien trabajó en Auter hasta 2023, y que fue contratado en mayo de ese año como Inspector de Tránsito en Las Condes, fiscalizando en terreno el mantenimiento de los semáforos de la comuna.

El rol de Vergara cobra especial importancia en otra de las denuncias que Bramal hace, sobre irregularidades en el fin del contrato anterior del municipio con Auter.

Al finalizar la relación contractual con Auter, se les fue devuelta la Boleta de Garantía de 4.800 UF que se entrega al verificar que estén en buen estado los controladores y cruces semafóricos. De acuerdo a Bramal, esta no se debió haber entregado, al existir problemas en 281 cruces, con una falla eléctrica en la mayoría de ellos que podría poner en peligro la vida de peatones.

De acuerdo a la denuncia de Fraude al Fisco presentada en la fiscalía, Vergara como trabajador de Auter estaba a cargo de la comuna de Las Condes, “es decir, trajeron como experto, a evaluar el trabajo de la empresa anterior, al mismo trabajador que estaba a cargo desde la empresa AUTER”, indica la denuncia. Agregando que, según un trabajador de Bramal que lo acompaña en sus visitas de terreno, Vergara ha ido reparando las preexistencias, “borrando la evidencia que permite acreditar la falta de servicio de mantenimiento”.

Para Auter, el panorama no es como se describe.

“Entendemos que Bramal emitió un informe con observaciones 4 meses después que AUTER dejó la mantención en Las Condes y AUTER se enteró de este, 9 meses después de dejar de mantener el municipio de Las Condes”, indicaron, agregando que “normalmente la empresa que se adjudica el contrato tiene un par de semanas para hacer sus observaciones”.

“Que se busque responsabilizar a AUTER por fallas o problemas transcurridos 9 meses en que los cruces estuvieron bajo la mantención de Bramal es al menos cuestionable”, concluyeron.

Reyes afirmó que Auter descarta tener cualquier tipo de influencia en la Dirección de Tránsito, y que la explicación sobre por qué ex trabajadores de Auter se encuentran actualmente en el municipio, es simple: el rubro es chico, y son pocos los especialistas, por lo que saltan de forma común entre el limitado número de empresas y puestos del sector.

Investigación penal

Estos no son los únicos antecedentes investigados.

Rumores de pagos indebidos y secretas reuniones entre las partes, dan vueltas al comenzar a preguntar sobre el tema, que ha saltado de las instancias municipales y de competencia, a una investigación penal en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago.

La fiscalía recibió antecedentes por dos partes: desde Bramal, y desde la Municipalidad de Las Condes, quienes indicaron que en el último tiempo recibieron información sobre hechos que podrían constituir delitos relacionados a los problemas de influencias entre ambas partes.

Juan Masferrer, el Administrador Municipal, afirmó entregarle todos los antecedentes al Ministerio Público.

Hoy, la causa aún no ha sido formalizada y se encuentra a cargo de Milibor Bugueño, Fiscal Jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado. De acuerdo a la Municipalidad, ya han ido a declarar ante la fiscalía el ex Director Jurídico, Patricio Navarrete, Masferrer, en su rol como testigo, y otros funcionarios, como el abogado Osvaldo López. Y ante la FNE, han declarado, el Director de Tránsito, Óscar Arévalo, y el nuevo Inspector Técnico, Javier Sandoval.

Hasta la fecha, ningún miembro de Auter había sido citado ni contactado oficialmente sobre la investigación en fiscalía.