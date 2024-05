Darío Osorio vive un gran presente con la camiseta del FC Midtjylland en Dinamarca. A punta de golazos y habilidad con la esférica, el ex Universidad de Chile se ha convertido en la máxima figura de los ‘Lobos’.

El pasado fin de semana, en el duelo ante el líder Brøndy por los play-offs de la liga danesa, el chileno fue el encargado de poner en ventaja por 2-1 a su escuadra con un tanto de gran factura.

El seleccionado nacional, de 20 años, robó un balón en área propia y corrió casi 60 metros sin marca para terminar definiendo con un zurdazo rasante que superó el achique del arquero local. Finalmente, el Midtjylland se impuso por 3-2 en un partidazo.

Y de acuerdo al medio Bold.dk, la destacada presentación de Osorio ante el Brøndy fue observada nada menos que por emisarios del Bayern Múnich, el club más ganador de Alemania y con seis Champions League a su haber.

La publicación apuntó que los veedores del cuadro ‘bávaro’ también tenían entre sus apuntes los nombres de Franculino, Yuito Suzuki y Oliver Sorensen, otros jugadores de gran rendimiento en la campaña 2023-24.

Y eso no es todo. El reconocido Danish Scout, que maneja información de jóvenes talentos, apuntó que Osorio también ha sido observado por emisarios del AC Milan, Liverpool, Ajax, Marsella y Leicester City.

Bayern have sent scouts to today's Danish Superliga game between FC Midtjylland and Brøndby [@bolddk]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2024