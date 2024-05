Embajadora Lisa Kubiske sobre el hidrógeno verde: "Chile puede enseñar mucho a los otros países"

Establecer una ruta para abordar la desigualdad económica, fomentar la integración económica regional y los buenos ejemplos, además de restaurar la fe en la democracia, ayudando a los trabajadores de la región. Esta es la gran misión de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), que fue anunciada en junio de 2022 por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Cumbre de las Américas, que tuvo sede en la ciudad de Los Ángeles.

Embajadora y negociadora jefe para la alianza, Lisa J. Kubiske, quien ya trabajó como subsecretaria de Estado Adjunto para Finanzas y Desarrollo Internacionales de EE.UU, es la encargada de llevar el tema de la APEP para la región. A fines de abril ella estuvo en Santiago y sostuvo varias reuniones con la Cancillería y participó de otras actividades.

En medio de su movida agenda, Kubiske encontró un tiempo para conversar con BBCL Investiga y explicar cómo se han desarrollado los trabajos de la APEP. La embajadora también comentó el liderazgo chileno en lo que se refiere a hidrógeno verde y al espacio.

“Lo que estamos tratando de hacer es tener un crecimiento económico que sea robusto y ambientalmente sostenible, que sea resiliente y que implique cadenas de suministros. Entonces, trabajamos en diferentes áreas que operan bajo el Estado de derecho, la anticorrupción y es inclusivo”, detalló Kubiske.

12 países y varias experiencias

—¿Cuáles han sido los principales avances de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas en nuestra región hasta el día de hoy?

La Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) fue anunciada en 2022, pero realmente avanzó en el último año, o menos. Hay mucho entusiasmo por parte de los miembros. Son 12 países y ya hay algunos resultados concretos. Nosotros tenemos dos diferentes programas de aceleración para emprendedores que desean hacer que sus negocios crezcan. Una red de inversionistas ángel para que puedan financiar a estos emprendedores que han recibido una formación de calidad sobre cómo ampliar sus negocios y, con suerte, fondos para otros proyectos. Esto es un ejemplo.

En el grupo semiconductores, ya realizamos un simposio en el que reunimos la industria con el gobierno y la educación para que la industria pudiera exponer cuáles eran sus necesidades y se pudo pensar cómo ayudar en eso.

Tenemos también un trabajo desarrollado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que trabaja con países con menores ingresos, aunque el BI pueda trabajar con todos los países del grupo.

En resumen, es una alianza muy interesante porque combina las experiencias que tiene cada país en un determinado tema. Ellos pueden dar ideas, compartir lo que ha funcionado con otros países e intentar implementar proyectos a un nivel muy alto.

—¿Por qué se decidió dividir el trabajo en varios grupos?

Lo que estamos tratando de hacer es tener un crecimiento económico que sea robusto y ambientalmente sostenible, que sea resiliente y que implique cadenas de suministros. Entonces, trabajamos en diferentes áreas que operan bajo el Estado de derecho, la anticorrupción y es inclusivo. Somos una alianza, eso es muy importante porque organizamos las reuniones, pero no estamos imponiendo nada.

—Chile lidera el grupo Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas – Espacio. ¿Cómo el país ha colaborado con temas de desastres ambientales y cambios climáticos?

Este grupo de trabajo tiene dos propósitos principales. Uno de ellos son los usos civiles del espacio para hacer que la gente de los países de la APEP sea más próspera, además de inclusiva. El otro son los usos responsables del espacio. Cuando trabajen juntos, y ya lo están haciendo, podrán asesorar a los organismos internacionales, por ejemplo, con una posición común. La gestión de incendios forestales desde el espacio es un ejemplo de cómo se puede utilizarlo para proteger la tierra.

—¿Cree usted que Chile ha hecho un buen trabajo en la lucha contra los incendios forestales? ¿Dónde el país puede mejorar?

Chile tiene un modelo del cual está muy orgulloso y cree que él puede funcionar para otros países. Nosotros también tenemos nuestro modelo y la idea es compartir las experiencias.

—¿Por qué Chile es tan importante para el desarrollo del hidrógeno verde?

Bueno, porque el país tiene recursos naturales y lleva mucho tiempo trabajando en eso. Además, tiene un montón de buenos modelos para compartir, buenas experiencias para compartir. Chile puede enseñar mucho a los otros países.

Cabe mencionar que tenemos un grupo muy activo sobre el tema y Estados Unidos ha proporcionado financiación y consultores para capacitar a los países de APEP en la industria del hidrógeno verde. Chile, por ejemplo, tiene una estrategia en ese tema, pero otros países no la tienen y puede compartir experiencias y ayudar a esos países a desarrollarse.

—¿Podrá Chile convertirse en el principal proveedor de hidrógeno verde del mundo?

Bueno, existe una gran demanda por hidrógeno verde, ¿verdad? En la alianza, todos los 12 países están interesados en eso. Chile es, definitivamente, un líder en el tema en este momento. No hay duda al respecto. ¿Tiene potencial para ser un líder global? La respuesta corta es sí.

—Noviembre pasado, el Banco Mundial anunció que prestaría $150 millones de dólares para impulsar el hidrógeno verde en Chile. ¿El dinero ha sido bien utilizado?

No puedo comentar sobre proyectos del Banco Mundial porque no tengo conocimiento.

—Usted se reunió con el gobierno chileno. ¿Cuál fue el balance?

Tuvimos algunas reuniones y descubrimos cuán similar era nuestra visión para el futuro, lo que es excelente. Y luego hablamos sobre cómo podemos difundir nuestro mensaje y qué tipo de actividades podemos hacer para demostrar que nuestras democracias, porque eso es lo que son, realmente sirven a las necesidades de la gente.

Restauración de la fe y de la democracia

—Uno de los principales puntos de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas es restaurar la fe en la democracia. ¿Cree usted que la democracia chilena podría ser amenazada en caso de que un candidato muy conservador, como José Antonio Kast, sea electo presidente?

Bueno, aquí es cuando le digo que la prosperidad es importante para todos. Y lo que entendemos por prosperidad es inclusión. Así que hay muchas poblaciones en todos los países que están desatendidas, que necesitan más educación o más capacitación para trabajar, ingresar al mercado laboral. Ese es el objetivo.

—Un estudio realizado en enero por el Laboratorio de Análisis Social indicó que la mayoría de los chilenos están insatisfechos con la democracia en el país. ¿Por qué ocurre este fenómeno en Chile?

Esta es una pregunta política y usted necesita hacerla para la embajada. No, prefiero no contestar. Me he dedicado full a la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Estamos construyendo un grupo regional y mi atención se centra en qué podemos hacer a este nivel para mejorar las vidas de las personas.

—¿Chile debería preocuparse por las protestas que han sucedido en Argentina o por la ayuda financiera entregada por Estados Unidos al gobierno argentino para mejorar su defensa nacional?

Los países que son parte de la alianza en este momento, todos son democráticos y tienen una orientación de libre mercado. Además, creen que es fundamental trabajar con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Y esas cosas no son políticas. Entonces, los países que integran la alianza representan una variedad de opiniones políticas. Pero sólo estamos centrados en esta misión en particular. Pensamos que si podemos fortalecer esta región, los 12 países, entonces podremos ser un modelo para otras partes de América Latina o hasta para el mundo.

—¿Cuáles son las próximas etapas de la APEP?

Nosotros tenemos tres áreas. Una de finanzas, una de comercio y otra de asuntos exteriores. Dirijo la de asuntos exteriores. Lo que se refiere a finanzas ha sido organizado por Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Y el sector de comercio, esperamos que el Secretario Blinken sea el anfitrión en un futuro no muy lejano.

Lleva un poco de tiempo, pero estamos tratando de avanzar lo más rápido que podemos.