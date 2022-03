El empresario multimillonario ruso, Alexei Mordashov, presidente del conglomerado metalúrgico y energético Severstal, se distanció de la invasión rusa de Ucrania y rechazó las sanciones que le han sido impuestas por la Unión Europea (UE).

Según un comunicado citado por el diario alemán “Handelsblatt”, Mordashov -que cuenta con un tercio de las acciones de la agencia de viajes TUI, la mayor del mundo- calificó la guerra en Ucrania de “tragedia para dos naciones fraternales”.

“Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda“, lamentó el empresario, que expresó la esperanza de que el conflicto tenga un rápido fin y termine “el derramamiento de sangre”.

El multimillonario agregó que nunca ha estado relacionado con el mundo de la política, por lo que manifestó su incomprensión ante las sanciones que le fueron impuestas a él y a otros 25 individuos, entre ellos empresarios, funcionarios del Kremlin y oficiales del Ejército.

“No tengo absolutamente nada que ver con la aparición de las actuales tensiones geopolíticas y no entiendo por qué la UE me ha sancionado”, aseguró Mordashov, que indicó que no comprende cómo estas medidas contribuirán a la resolución del “terrible conflicto”.

Mordashov, que según la revista Forbes era en 2021 el cuarto hombre más rico de Rusia, tiene vínculos con el banco Rossiya, que según la UE se ha beneficiado de la anexión rusa de Crimea, así como con un grupo que controla medios que difunden la versión del Gobierno ruso sobre la guerra.

El consejero delegado de TUI, Fritz Joussen, aseguró este lunes en una carta a los empleados que las sanciones contra Mordashov, miembro del consejo de administración, no afectarán a la compañía.