Niantic, la empresa detrás de juegos como Pokémon GO, Pikmin Bloom y Monster Hunter Now, ha vendido estos títulos a Scopely, del grupo Savvy Games, asociado al fondo soberano de Arabia Saudí, por 3.850 millones de dólares. Arabia Saudí busca diversificar su riqueza invirtiendo en la industria de los videojuegos, sumándose a adquisiciones en empresas como Electronic Arts y Take-Two Interactive. Aunque Niantic asegura que los juegos seguirán desarrollándose con supuesta normalidad, hay preocupación por posibles cambios, ya que Savvy ha sido acusada de "sportswashing", estrategia para mejorar imagen pública. Ed Wu, vicepresidente de Niantic, confía en la asociación con Scopely, asegurando que Pokémon GO continuará prosperando bajo su liderazgo.