Electronic Entertainment Expo (E3); el evento que reunía a jugadores, desarrolladores y empresas ligadas al mundo de los videojuegos para comunicar novedades respecto a la industria, llegó a su fin. Desde las redes sociales oficiales de E3 confirmaron la noticia.

“Después de más de dos décadas de E3, cada uno más grande que el anterior, llegó el momento de decir adiós. Gracias por los recuerdos“, declaró escuetamente E3 en X (ex Twitter).

Entertainment Software Association (ESA), la industria de los videojuegos de Estados Unidos que estaba detrás de la organización del evento, informó también la decisión tomada a través de sus redes.

“Después de más de dos décadas de servir como escenario central de la industria de los videojuegos, la ESA ha decidido poner fin al E3. La ESA se mantiene centrada en defender a las empresas miembros de la ESA y a la fuerza laboral de la industria que impulsan un impacto cultural y económico positivo todos los días”, aseveró la empresa.

El E3 solía ser el espacio donde empresas como Sony, Microsoft, Nintendo, Electronic Arts (EA), entre otras, exponían sus novedades en el área de los videojuegos.

Electronic Entertainment Expo había estado vigente desde 1995. Durante el mismo, no sólo se presentaban nuevos títulos, sino también consolas de videojuegos, accesorios y los futuros proyectos de varios estudios, detalla Xataka.

El evento ya venía presentando complicaciones desde hace un par de años. El 2019 fue su última versión presencial, pues el año siguiente (2020) se canceló producto de la pandemia por Covid-19. El 2021 se realizó de forma virtual, el 2022 se canceló nuevamente y este año las compañías ya no estaban interesadas en él como antes.

— Entertainment Software Association (@theESA) December 12, 2023