Los fans del Grand Theft Auto (GTA) explotaron cuando encontraron una posible pista de la sexta versión del videojuego, que tuvo su último lanzamiento en 2013. Ahora, diez años después, todo indica que el GTA VI se avecina.

Resulta que Rockstar Games, la compañía desarrolladora detrás de este emblemático videojuego, publicó una imagen en sus redes sociales que con el pasar de los días se hizo viral en internet y a la fecha cuenta con más de 6 millones de likes.

Allí se puede ver un paisaje donde se encuentran dos personajes del juego y tras ellos el letrero de “Vinewood”, una zona del mapa del GTA V que parodia al célebre letrero de Hollywood. En la foto, los seguidores de Rockstar aseguran que las letras fueron manipuladas para parecer el número VI, lo que podría hacer alusión al juego.

Play GTA Online anytime this week to get the Red Happy Moon Tee and join the festivities: https://t.co/s0i54l6HoW pic.twitter.com/C8UVIGXL4j

Si bien la foto se publicó a fines de septiembre, hasta el día de hoy se sigue comentando y es que la desarrolladora acostumbra a dejar este tipo de pistas.

Además, una filtración reciente reveló la supuesta fecha de presentación del juego. Los medios especializados apuntan a un audio filtrado de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, filial de Rockstar Games, donde comenta las fechas del primer tráiler y el lanzamiento del GTA VI.

Según esta información, Zelnick mencionó que este esperado título será anunciado el 23 de octubre de este año y su lanzamiento quedaría para octubre de 2024. Los rumores pronosticaban esta fecha incluso antes del que se filtrara este audio.

Por el momento, Rockstar Games no ha emitido declaraciones y en una entrevista el lunes, Zelnick confirmó que se está trabajando en el lanzamiento del GTA VI, pero omitió entregar fechas.

GTA 6 release date LEAKED in an audio recording of Take-Two CEO.

🔸 Announced on Oct. 23, 2023

🔸 Released on Oct. 24, 2024

After being copyright struck, many believe this to be confirmed. pic.twitter.com/LYNEUaU1Ar

— Gaming Hub 🕹️ (@QndzyNews) September 3, 2023