Raro, pero ocurre que en ocasiones los fans suelen descargar su odio por un personaje con quien lo interpreta. Casos de acoso así han ocurrido en varias oportunidades con celebridades del cine, teleseries y, en esta ocasión, de un videojuego.

Boyfriend Dungeon es un juego que salió al mercado el pasado 11 de agosto en el que deberemos utilizar una serie de “armas” que en realidad son personajes antropomórficos con los que nuestro personaje principal podrá relacionarse.

El elenco de “novios” es bastante variado, todos con una personalidad que destaca del resto. Hasta este punto todo está dentro de lo normal, pero luego aparece el antagonista del videojuego.

Eric es el villano de turno que acosa y manipula mentalmente al personaje principal, algo que no gustó a la comunidad. Este antagonista es interpretado por Alexander Gross, quien ha estado en el punto de mira por parte de los fans del título ya que lo critican directamente a él por culpa del personaje a quien le dio voz.

El actor de voz tuvo que pedir por redes sociales que “por favor detuvieran el acoso” y que dejasen de enviarle mensajes aludiendo al personaje de Eric ya que él solo le dio la voz.

“No puedo creer que tenga que abordar esto, pero no me envíen mensajes de odio sobre mi personaje en Boyfriend Dungeon. Sé que apesta, pero yo solo soy su actor de doblaje. Por favor sean respetuosos” compartió en Twitter.

“Decir ‘me refleja mal interpretar un personaje como este’ es muy confuso. Hay gente mala ahí fuera, no apoyo lo que este tipo de gente está haciendo/diciendo/pensando en absoluto. Es solo actuar” agregó Alexander.

Hey I can't believe I have to address this, but please don't send me hate messages about my character in Boyfriend Dungeon. I know he sucks, but I'm just his voice actor. Please be respectful.

