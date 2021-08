Tras un largo silencio, el actor estadounidense Johnny Depp (58) se sinceró por el conflicto con su exesposa Amber Heard (35) y aseguró que tras el episodio, la industria cinematográfica de Hollywood lo está “boicoteando”.

En una entrevista exclusiva a The Sunday Times habló de su vida y de su próxima película que aún no tiene fecha de estreno, Minamata.

Y si bien, debido a que el caso aún es parte de un proceso legal, no puede hablar en público sobre las acusaciones cruzadas, afirmó que está yendo “hacia donde tengo que ir para sacar las cosas a la luz”.

El caso y los papeles que se perdieron

El exintérprete de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, que luego del caso no interpretará más al personaje, comenzó a enfrentarse en tribunales a Heard luego del bullado caso de divorcio con acusaciones de violencia intrafamiliar.

Depp, además, debió renunciar a su papel protagónico en Animales fantásticos, ubicada en el mismo universo ficticio que Harry Potter, luego que Warner Bros. le pidiera dar un paso al costado.

Forbes, en tanto, reportó que Heard será reemplazada por Emilia Clarke en Aquaman 2, en informaciones que no han sido corroboradas por la producción.

“Todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, al final, esta parte particular de mi vida ha sido absurda”, dijo Depp con The Sunday Times.

Acusó, además, que la situación no sólo le afecta a él, sino que también a otras personas. “¿Y por qué? ¿Para que Hollywood me boicotee? ¿Un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada, a lo largo de los últimos años?”, añadió.

“Estoy orgulloso de esa gente por lo que intentan decir, que es la verdad. La verdad que intentan sacar ya que no sale en muchas publicaciones mainstream. Es un camino largo que a veces se vuelve tosco. A veces simplemente estúpido. Pero ellos continúan en el camino conmigo y es por ellos que lucharé. Siempre, hasta el final. Sea el que sea”, señaló a sus seguidores.

Johnny Depp: polémica por un premio

El Festival de Cine de San Sebastián en España, decidió reconocerlo con el Premio Donostia, la máxima distinción del evento, por su trayectoria cinematográfica.

No obstante, Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Realizadoras y Medios Audiovisuales de España, manifestó en representación de la organización que “esto habla muy mal del festival y su liderazgo, y transmite un mensaje terrible al público: ‘No importa si eres un abusador mientras seas un buen actor””, según recoge revista People.

José Luís Rebordinos, director del Festival, respondió a La Vanguardia que “de acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

“Insistimos: no ha sido acusado por ninguna instancia ni jurisdicción, ni condenado por violencia contra las mujeres. El rechazo a cualquier conducta violenta o de acoso y la presunción de inocencia forman parte y formarán parte de nuestros principios éticos”, agregó.