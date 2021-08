La venta de juegos clásicos de Nintendo siempre dan de qué hablar respecto al precio con el que se venden si se encuentran en perfecto estado, en especial si se trata de juegos tan icónicos como Zelda o Mario. Así lo informó Infobae en su web al descubrirse el cartucho de Super Mario Bros más caro de la historia.

No hace falta ser un experto en los videojuegos como para conocer a Mario, el fontanero que debe realizar una travesía para salvar a la princesa es una de las historias más entrañables de mediados de los 80’s.

Básicamente estos cartuchos legendarios se venden a altos precios debido a la conservación que mantienen, como sacados recién del mercado, y quienes recopilan estas copias son coleccionistas acérrimos de lo retro, por lo que conseguir un juego en perfecto estado es una oferta que no pueden rechazar, sea cual sea el precio.

A principios de Abril de este año se logró subastar una copia de Super Mario Bros. de NES en se vendió en su momento a un valor de 660 mil dólares, unos 524 millones de pesos chilenos, catalogándose como el más caro de la historia, aunque no por mucho ya que luego se subastó por 880 mil dólares, unos 690 millones de pesos chilenos, un cartucho de The Legend of Zelda.

Hace poco menos de un mes, un juego de Super Mario 64 fue subastado en más de mil millones de pesos y rompió el récord del momento. Ahora es el mismo Mario quien volvió a alzar la banderilla aún más alto ya que en esta ocasión el titulo superó las expectativas, alcanzando un valor de 2 millones de dólares por un cartucho de 1985, un valor aproximado de 1.553 millones de pesos chilenos.

🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9

— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021