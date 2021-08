En su aniversario 50, la franquicia de McDonald’s en Australia quiso celebrarlo con un particular regalo a sus clientes: un control de PlayStation 5 con el logotipo de la cadena de comida rápida, además de ciertos dibujos de papas fritas y hamburguesas.

No obstante, algunos inconvenientes de la compañía obligaron a posponer la transmisión en la cual se haría el lanzamiento de este producto, para más tarde afirmar que dichos controles de PS5 no saldrían al mercado, debido a que la empresa de videojuegos no lo ha autorizado.

“Sony PlayStation no autorizó el uso de su control en materiales promocionales relacionados con la transmisión y nos disculpamos por cualquier inconveniente causado”, señaló un vocero de McDonalds según recoge Press Start.

There is a McDonalds-sponsored PS5 controller and it is the absolute worst. pic.twitter.com/jKpdpaq5Xi — Mattias Wahl (@Eruannster) July 30, 2021

Más tarde, agregaron que “la semana de transmisión de McDonald’s se pospuso y los controladores Sony PlayStation no se incluirán en el sorteo”, pese a haber prometido 50 de estos a sus clientes.

La razón de esto, fue que en realidad este control DualSense inalámbrico, cuyas especificaciones incluyen gatillos adaptativos dinámicos y un micrófono integrado, no debió ser anunciado, ya que fue una idea que nació de la cadena de comida rápida y que nunca fue presentada a PlayStation.

Ante esto, McDonald’s Australia dijo en un comunicado recogido por el portal Gamer Focus que “la imagen fue provista al medio publicitario por un error y no existe relación comercial alguna entre McDonald’s Australia y Sony PlayStation”.