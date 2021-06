Cada cierto tiempo aparece un nuevo juego que presenta una innovadora propuesta para buscar atraer al público.

Knockout City es uno de ellos, un multiplayer desarrollado por Velan Studios y publicado por Electronic Arts basado en el dodgeball, en el cual tendrás que noquear a los demás arrojándoles un balón.

¿Será un título que vale la pena? Pudimos probarlo en una PS5, y a continuación te contamos nuestras conclusiones.

La premisa de Knockout City es sumamente sencilla: dos equipos, de tres jugadores, se enfrentarán en una frenética partida, a tres rondas, de balonazos.

Para esto, el juego cuenta con cinco mapas -situados en una ciudad futurista- en los que se llevarán a cabo los encuentros, cada uno con su propia distribución y obstáculos en los que podrás ir escondiéndote para sorprender al rival.

Además, tendrás que tener sumo cuidado ya que podrías caer sin darte cuenta por algunos precipicios. Si tu equipo llega a los diez knockouts ganarán la ronda, y quienes se impongan en dos rondas se llevarán la partida.

Eso sí, también hay otros modos de juegos que no varían demasiado. Podrás enfrentarte en una batalla de todos contra todos, y quien logre 10 knockouts ganará, o también competir para ver qué equipo consigue primero ocho monedas, las que podrás ir recogiendo cuando “quemes” a tus contrincantes.

Se trata de un juego que por momentos me recordó a Super Mario Strikers, ya que hay balones con diferentes características y poderes, otorgándole así mayor dinamismo a las partidas ya que nunca sabes qué es lo que pasará.

A modo de ejemplo, hay balones que explotan una vez que termina una cuenta regresiva. También hay un balón lunar que hará que saltes más alto, mientras que hay otro tipo que puede generar gran daño y que se lanza de manera recta, entre otros.

Junto a lo anterior, también tendrás la posibilidad de ser tú mismo el balón para que así tus aliados te arrojen hacia tus oponentes. A medida que vayas jugando irás mejorando el control del personaje, o granuja en este caso, lo que te ayudará a, por ejemplo, bloquear un impacto y usar el balón que te arrojaron a tu favor.

Por lo mismo, pronto descubrirás que lo principal en el juego es tener una buena estrategia y comunicación con tu equipo. La dinámica exige que estés totalmente alerta a lo que ocurre a tu alrededor, lo que precisamente lo hace divertido.

A nivel gráfico es un juego que claramente no deslumbra. Pese a esto, los escenarios están bien logrados, son variados y con estilos coloridos. Están diseñados de tal manera que nunca estés mucho tiempo sin ver acción, ya que de alguna u otra manera te verás las caras con algún oponente.

La música acompaña de buena manera los encuentros, con diferentes sonidos acorde a los impactos, lanzamientos, golpes, explosiones, etc. El único detalle en ese sentido es que la voz que narra las partidas se hace un tanto monótona.

Algo a destacar es que no necesitarás de mucho tiempo para familiarizarte con los controles. Su jugabilidad está pensada para no generar mayores problemas al usuario, así que si quieres lanzar el balón de manera normal, o prefieres cargar un tiro para hacer un lanzamiento más potente, simplemente dependerá de ti.

El juego ofrece la opción para personalizar a los personajes, pudiendo cambiar el atuendo, peinado, accesorios y más. Cabe señalar que el estilo de los competidores es similar a lo que vemos por ejemplo en Fortnite. Podrás ir ganando puntos y dinero del juego para poder desbloquear y comprar elementos para “tunear” a tu personaje.

Knockout City es un juego ideal para quienes buscan entretenerse con sus amigos sin recurrir gráficos muy exigentes o una jugabilidad muy compleja. Un bonus es que es cross-play, por lo que podrás jugarlo con otras personas independiente de la plataforma en que lo hagan.

No será un juego que peleará por un GOTY (Game of the year), pero tampoco pretende hacerlo. Y esa es su principal gracia: busca divertir sin mayores pretensiones. Por lo mismo, si buscas un título complejo tipo shooter con una historia elaborada, no es para ti. Pero si quieres pasar un muy buen rato junto a tus amigos, es una opción más que recomendada.