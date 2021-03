Interesantes adaptaciones de populares videojuegos se vienen en camino. Además de la película de Mortal Kombat que Amazon Prime estrenará el 16 de abril, HBO se encuentra trabajando en una serie de The Last of Us.

Se trata de una producción que por ahora no tiene fecha de estreno, y que contará con el actor chileno Pedro Pascal en el rol de Joel, y con la joven Bella Ramsey como Ellie.

Recientemente, Neil Druckmann, director del juego y quien además será productor en esta nueva serie, conversó con el sitio IGN sobre el proyecto, adelantando interesantes novedades.

Al respecto, Druckmann señaló que la primera temporada de la serie será una adaptación del primer The Last of Us, lanzado originalmente para PS3 en 2013. A su vez, aseveró que se centrarán en el desarrollo de los personajes.

“En cuanto a las cosas superficiales, ¿debería (un personaje) usar la misma camisa a cuadros o la misma camisa roja? Pueden aparecer o no en él, eso es mucho menos importante para nosotros que conocer el núcleo de quiénes son estas personas y el núcleo de su viaje”, indicó.

Si bien no reveló mucho más sobre la trama, aseguró que los fans reconocerán ciertos diálogos, “y se sorprenderán con gran parte de los episodios”.

“Es gracioso ver mi diálogo de los juegos en los guiones de HBO. Y a veces se desvían bastante para lograr un efecto mucho mejor porque estamos tratando con un medio diferente”, continuó.

Druckmann explicó que en un juego debes tener mucha más acción para así entrenar al jugador sobre la mecánica, lo que no es realmente necesario en una serie.

“Así que eso es algo que ha sido realmente diferente, y HBO ha sido genial al empujarnos a alejarnos de la acción hardcore y enfocarnos más en el drama del personaje”, ahondó.

“Algunos de mis episodios favoritos hasta ahora se han desviado mucho de la historia y no puedo esperar a que la gente los vea”, enfatizó.

Cabe señalar que The Last Of Us es una coproducción con Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.

Gustavo Santaolalla, quien también musicalizó la serie de videojuegos, sería la persona a cargo del soundtrack de la adaptación televisiva.