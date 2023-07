La mañana de este martes se reportaron intermitencias en la plataforma de OpenAI, ChatGPT, el chatbot que funciona con inteligencia artificial (IA), interactúa con las personas y entrega información.

De acuerdo con la plataforma Down Detector, los usuarios han estado informando problemas con la app y el servicio online a horas de esta mañana.

Asimismo, el ingresar a la web, no es posible interactuar con el chat, puesto que no responde los mensajes y arroja la advertencia: “Algo salió mal, si el problema persiste, por favor contáctenos”.

Por el momento, no hay declaraciones desde OpenAI. Los reportes de Down Detector, informan que el chat no responde y algunos usuarios aparecen como “bloqueados” del servicio.